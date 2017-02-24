ОАЭ отправили ноту протеста Латвии из-за неуважения к послу, сообщает Life.

Диппредставительство Эмиратов открылось в этой прибалтийской стране только 9 февраля, но почти сразу разразился скандал.

МИД Латвии получил ноту протеста от Арабских Эмиратов по поводу неуважения к мусульманским обычаям и дипломатическому иммунитету нового посла ОАЭ в Латвии Ханан Халфан Обайда Али аль-Мадани. Дело в том, что у дипломата в аэропорту Риги потребовали снять хиджаб.

Как сообщается, посол была готова сделать это в отдельном кабинете и только в присутствии женщин, однако ей не дали такой возможности.

Представитель МИД Латвии Вита Добеле заявила, что подробности происшествия уточняются, однако подчеркнула, что все проверки в Рижском аэропорту производятся по европейским правилам.

Арабская страна между тем заметила, что сотрудники аэропорта "очевидно, не понимают всей хрупкости дипломатии".