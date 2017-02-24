Саргсян отправился в Брюссель

Президент Армении Серж Саргсян 26-28 февраля посетит Бельгию с рабочим визитом, сообщает пресс-служба главы Армении.

В рамках повестки визита Саргсян встретится с руководителями всех структур Евросоюза — председателем Совета Европы Дональдом Туском, председателем Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером, главой внешней политики ЕС, вице-председателем Еврокомиссии Федерикой Могерини, председателем Европейского парламента Антонио Таяни, а также с главой Европейской народной партии Жозефом Долом и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Кроме того, в Брюсселе запланирована встреча с экспертами исследовательского центра "Карнеги" и выступление.