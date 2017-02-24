Ирак будет наносить авиаудары по ИГИЛ в Сирии

Премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади отдал приказ иракским ВВС наносить авиаудары по позициям боевиков «Исламского государства» в Сирии. Об этом сообщает телеканал Al Sumaria.

«Мы готовы преследовать терроризм, который убивает наших детей и жителей, везде, где мы его найдем. Я отдал приказ командованию ВВС начать наносить авиаудары по позициям ИГ в районах Хосаиба и Альбу-Камале», — сказал премьер Ирака.

По словам аль-Абади, именно боевики ИГ этих районов ответственны за теракты в Багдаде 15 и 16 февраля.

Ранее сообщалось, что иракские силы вошли в первый район Западного Мосула.