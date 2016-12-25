 

Кобзон должен был лететь на разбившемся Ту-154

 

Первый заместитель главы комитета Госдумы России по культуре народный артист СССР Иосиф Кобзон сообщил, что должен был лететь вместе с ансамблем имени Александрова на потерпевшем крушение самолете Ту-154 Минобороны, передает ТАСС.

«14-го числа у нас был концерт с ними в Колонном зале, и руководитель ансамбля им. Александрова Валерий Халилов просил меня с ними полететь, но я сказал, что у меня медицинская виза и я должен лететь на лечение, тем более что я вместе с ними и с Халиловым побывал в Сирии один раз. Поэтому я сказал: в следующий раз как-нибудь. Но видите, как следующий раз обернулся…» — сказал он.

Кобзон также выразил свои искренние соболезнования и назвал произошедшее трагедией для культуры и армейской аудитории.

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Кобзон должен был лететь на разбившемся Ту-154
Кобзон должен был лететь на разбившемся Ту-154
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