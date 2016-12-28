 

Баку охватила эпидемия гриппа? комментарий главного эпидемиолога

Автор: Отдел социума 

Судя по количеству тревожных статусов в социальных сетях, распространение гриппа в Азербайджане идет стремительными темпами. Как сообщила haqqin.az врач-педиатр одной из столичных клиник, новый штамм гриппа гораздо хуже его предшественников.

У заболевших наблюдается высокая температура до 39 градусов продолжительностью от 3 до 6 дней. Затем начинается изматывающий сухой кашель, который не поддается ни одному из обычных медикаментов и народных средств. Причем нынешней волне гриппа подверглись даже те, кто прошел вакцинацию препаратами типа ваксегрипп или инфлювак.

Вопреки принятой в последние годы рекомендации медицинских светил не лечить грипп антибиотиками, врачи сами сразу же назначают антибиотики, чтобы предотвратить осложнения. А последствия, увы, могут быть довольно тяжелыми.

Очень сложная ситуация с гриппом в соседней России. Научно-исследовательский институт гриппа России объявил в 6 регионах «красный» уровень эпидемии. То есть, там более 50% населения заразились гриппом. Всего эпидемия охватила 59 регионов этой страны.

Тем не менее, главный эпидемиолог Азербайджана Ибадулла Агаев уверен, что нынешний уровень заболеваемости в Азербайджане эпидемией назвать нельзя. Во всяком случае, пока.

«Нет никаких признаков эпидемии, есть единичные случаи. Просто надо потеплее одеваться, беречь себя от переохлаждения, надевать медицинскую маску, если дома или на работе есть человек с респираторным заболеванием. Мы предприняли все превентивные меры для предотвращения эпидемии гриппа в нашей стране», - сказал он haqqin.az.

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Баку охватила эпидемия гриппа?
Баку охватила эпидемия гриппа? комментарий главного эпидемиолога
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Баку охватила эпидемия гриппа? комментарий главного эпидемиолога
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