 

Армянские аналитики во всем винят Россию армянское радио

Автор: Отдел политики 

Недавнее программное выступление первого президента Армении Левона Тер-Петросяна всколыхнуло всю Армению, вновь актуализировав вопрос переговоров вокруг Карабаха и необходимости территориальных уступок. И естественно, комментариев больше негативных: экспертное сообщество показывает, что Армения не готова к компромиссам. Кроме того, армянское общество склонно обвинять во всех своих бедах и неприятностях кого угодно, только не себя. И особое внимание в этой связи уделяется России.  

Даже во вчерашнем инциденте, в результате которого, по данным ереванских СМИ, погибли три армянских военнослужащих, в Ереване умудрились обвинить Россию и лично Путина. К примеру, обозреватель «Лрагир» Акоп Бадалян прямо написал: «Алиев принял сигнал Путина». Мол, Азербайджан хочет добиться права на войну, и в этом вопросе его интересы явно совпадают с российскими. 

В свою очередь армянский аналитик Игорь Мурадян пишет, что Армения продолжает влачить жалкое существование и смирилось с тем, что потеряла суверенитет и вряд ли сможет вернуть или, вернее, обрести государственную независимость. «Армения стала вассалом русских и, видимо, испытывает полный комфорт по этому поводу».

«Сейчас речь идет о территориальных уступках, по которым все еще нет конкретных задач, но они очень скоро возникнут. Возникнет и другое – предоставление России возможности довести это свинство до логического конца. И, возможно, многие в Армении будут вполне удовлетворены этим. Кто будет возражать? Видимо, многие армяне, все же, станут возражать. Но будут ли возражать по поводу колониальной политики русских и что намерены делать в отношении этого?» - задается вопросом Мурадян.

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Армянские аналитики во всем винят Россию
Армянские аналитики во всем винят Россию армянское радио
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