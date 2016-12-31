Армяне и азербайджанцы всех стран, объединяйтесь!

Участники платформы для мира между Арменией и Азербайджаном обратились к народам двух стран по случаю наступающего нового 2017 года.

"Уходящий 2016 год для армянского и азербайджанского народов был ознаменован созданием гражданами наших стран «Платформы для мира между Арменией и Азербайджаном». Впервые за весь период противостояния гражданские активисты Армении и Азербайджана выступили с миролюбивой инициативой добиться мира между нашими странами и найти скорейшее решение карабахского конфликта путем диалога в духе общего согласия и понимания.

Эта инициатива получила широкую общественную поддержку многих политических и общественных деятелей, о чем свидетельствуют многочисленные позитивные отзывы, направляемые в адрес участников Платформы.

Мы твердо уверены, что цели, провозглашаемые нами, будут способствовать расширению сотрудничества с представителями общественности обеих стран и что наша инициатива будет поддержана всеми здравомыслящими гражданами, выступающими за мир и счастливое будущее своих народов.

У нас нет сомнений, что принципиальное и последовательное взаимодействие всех миролюбивых сил, объединившихся вокруг «Платформы для мира между Арменией и Азербайджаном», позволит избавить наши народы от ненависти и вражды по отношению друг к другу, приведет к урегулированию карабахского конфликта и установлению долгожданного и прочного мира между Арменией и Азербайджаном.

Однако, к сожалению, бессмысленная война все еще стучится в двери наших народов, унося жизни юношей, как это произошло во время очередного столкновения на границе, произошедшего 29 декабря 2016 года, и мы искренне соболезнуем семьям погибших в Азербайджане и Армении.

Будущее наших народов целиком и полностью зависит от нас. Граждане наших стран ожидают движения вперед, хотят идти путем развития и прогресса. Мы все несем ответственность за светлое и мирное будущее наших поколений. Давайте перестанем растрачивать силы на вражду, упреки, обиду и ссоры.

Ради общего блага армянского и азербайджанского народов объединимся вокруг инициативы участников «Платформы для мира между Арменией и Азербайджаном», внеся свой личный вклад в дело обеспечения мира и спокойствия на благословенной земле Южного Кавказа.

По случаю наступления Нового 2017 года хотим пожелать всем вам мира, добра, спокойствия, процветания и прогресса", - говорится в обращении.

Под обращением подписались:

Со стороны Армении: Ваге Аветян - правозащитник, писатель; Ваан Мартиросян - лидер общественного объединения «Национальное освободительное движение Армении», Сюзан Джагинян - журналист, заместитель председателя общественного объединения «Меридиан», Ваагн Карапетян - член Союза писателей Армении, Анаит Синанян - гражданская активистка; Армен Карапетян - гражданский активист.

Со стороны Азербайджана: Ровшан Рзаев - член совета правления Азербайджанской общины Нагорного Карабаха; Кямиль Салимов - профессор Бакинского государственного университета; Шалаля Гасанова - журналист, председатель общественного объединения «Поддержка развития связей с общественностью»; Новелла Джафарова - председатель общественного объединения «Общество защиты прав азербайджанских женщин имени Диляры Алиевой»; Пярваня Мамедова - гражданская активистка; Расим Агаев - член Союза журналистов Азербайджана.