Дезертиры-убийцы в Баку

Жуткую историю из рассекреченных архивов ФСБ рассказала российская газета «Мещерская правда». События происходили в Баку в 1951 году. Тогда дезертиры жестоко убили шесть человек.

В архиве Управления ФСБ России по Рязанской области хранится дело о рязанском дезертире и его сослуживце, которые бежали из воинской части и, убивая по пути к мечте ни в чем не повинных людей, намеревались перебраться через границу в теплые страны. Однако воплотить в жизнь все детали своего кровавого плана парочка не успела.

Долгое время это дело хранилось под грифом «секретно». Два толстых пожелтевших тома, десятки реальных фотографий с мест преступлений, от которых кровь стынет в жилах. Ну и, пожалуй, самые главные артефакты – это личные вещи погибших. Очки, расческа и документы, на которых остались следы от пуль, напоминают о страшном преступлении начала 50-х годов.

Как следует из материалов дела, Сергей Назаров родился в одной из деревень Рязанской области в 1928 году. Однако через несколько лет семья Назаровых уехала в Ростов-на-Дону. Там они встретили и Великую Отечественную войну. Отец семейства ушел на фронт, а 13-летний Сережа остался в Ростове вместе с матерью и маленькой сестренкой.

Из протокола допроса становится ясно, что следователь пытался связать жестокость молодого человека с влиянием немецких нацистов, ведь во время войны город, где жил Сергей, некоторое время находился в оккупации. Хотя в своих показаниях он утверждал, что никогда не общался с немцами, не выполнял их приказаний и, так как жили они на окраине, их семью никто не трогал.

Но на улицах города он видел жестокие казни и другие зверства, устроенные нацистами. Возможно, это повлияло на неокрепшую психику подростка и со временем превратило его в жестокого убийцу.

После войны жизнь семьи Назаровых постепенно наладилась. Сергей работал на заводе прессовщиком, окончил курсы шоферов, а в 1951 году был призван в армию. Молодого человека направили служить шофером в Азербайджан, в город Баку. Однако юноша сразу показал свой крутой нрав.

Три раза он попадал на гауптвахту за пререкание с командиром, самовольную отлучку и нарушение правил ношения формы. За такие проделки его сняли с машины и перевели в другую часть, которая находилась неподалеку. Там 23-летний парень встретил своего старого товарища – Василия Гришина. Как позднее пояснял следователю Назаров, они с приятелем жили в одной казарме, служили вместе на батарее, вместе ели и ходили на занятия. С Гришиным Сергей делился и своими планами.

Из материалов уголовного дела следует, что молодой человек тяготился службой и мечтал как можно скорее покинуть часть. Сначала он хотел отправиться в Ростов-на-Дону и навестить родителей, затем двинуться в Одессу, там сесть на пароход и отчалить в теплые края. В качестве конечного пункта Назаров рассматривал Иран и другие страны Ближнего Востока, но не исключал, что двинется в Европу, например в Германию.

Этими планами он делился с Гришиным и другим своим сослуживцем – Вячеславом Кравцовым. Мечты о красивой жизни за границей казались настолько заманчивыми, что вскоре все трое решили дезертировать из части, прихватив с собой оружие.

Вечером 16 апреля 1951 года батарея, в которой служил Назаров, заступила в наряд. Он в этот день работал на кухне вместе с другим сослуживцем. После ужина дежурный послал их получать продукты. Когда солдаты принесли провизию на кухню, Назаров попросил у товарища закурить, вышел на улицу и… пропал.

В тот же день батарея, в которой служил второй участник событий, Гришин, заступала в караул. До того как отправиться на пост, Василий как ни в чем не бывало сидел в караульном помещении и играл в шашки. После ужина, около 20:00, пришел Назаров и вызвал его на улицу. Они беседовали 10-15 минут, а вскоре разводящий поставил Гришина на пост возле склада боеприпасов. Через полтора часа, когда разводящий вернулся на пост, Василия там уже не было. С собой солдат прихватил автомат, 70 патронов и финский ножик. Военные тут же прочесали территорию городка и берег соседнего озера, но безрезультатно – беглецы были уже далеко.

А что же третий участник заговора, Вячеслав Кравцов? В самый последний момент он отказался от участия в побеге. Своим приятелям сказал, что в тот вечер будет дежурить возле ремонтной базы, а сам находился в другом месте. Не найдя его, Гришин и Назаров решили бежать вдвоем.

Спустя несколько часов дезертиры подошли к контрольно-пропускному пункту на шоссе около станции Хурдулаи, где намеревались убить двух автоинспекторов и захватить их мотоцикл и пистолеты. Но вокруг было много людей, так что осуществить задуманное приятелям не удалось. Они свернули в горы и шли всю ночь. Утром 17 апреля приятели вышли на дорогу, остановили грузовик и припросили подвезти их.

«Сидели в кузове. Я постучался, чтобы шофер вышел из кабины, и он вышел. В это время я сделал один выстрел, второй» – такие показания давал следователю Назаров.

В кабине вместе с шофером сидел пассажир. Осознав, что происходит, он выскочил из машины и попытался убежать, но Назаров выстрелил в него из автомата, а затем добил несчастного прикладом. Гришин снял с убитого шофера телогрейку и надел на себя. После этого парочка села в машину. За рулем был Назаров. Однако уехать далеко приятелям не удалось. Они проехали 10–15 километров, и на одном из поворотов спустило колесо – видимо, во время нападения молодчик случайно прострелил его.

«Запаса мы не имели, после чего бросили машину и пошли в горы. Поскольку у нас ничего не было из продуктов, мы решили зайти в селение, где мы и покушали у кочевников», – говорится в показаниях Назарова.

Дальнейшие планы организатора побега просто не укладываются в голове. Как следует из материалов дела, Назаров несколько раз предлагал Гришину организовать крушение пассажирского поезда, чтобы затем забрать у погибших деньги, вещи и документы, так необходимые им для побега за границу. Но эту безумную идею Гришин не поддержал.

«На третьи сутки мы хотели пойти на Яшму и сесть на поезд, но ни один поезд не остановился, – пояснял в своих показаниях Сергей Назаров. – Раз нам не удалось уехать поездом, мы решили достать машину, с этой целью и вышли на дорогу. На дороге остановили машину, сели и немного отъехали от Яшмы, примерно 5 километров. На этой машине было четыре человека».

Все это происходило утром 19 апреля. Как следует из материалов дела, среди пассажиров рокового грузовика был и 12-летний мальчик – ученик шофера, и демобилизовавшийся солдат, который с радостью рассказывал о том, что скоро вернется домой. Но участь всех четверых была предрешена.

«Я опять стал стрелять в людей, ехавших в кузове и в кабине», – хладнокровно отвечал на допросе Назаров.

Услышав выстрелы, шофер выскочил на дорогу, Назаров выстрелил в него, и мужчина упал. Во время страшной расправы никто из жертв даже не вскрикнул – все произошло внезапно. Дезертиры осмотрели кузов машины. В нем лежала полная бочка бензина. Злодеи были несказанно рады такой находке: теперь горючего хватит до самого Ростова. Но и тут приятелей ждала неудача: Назаров и так и эдак вертел ключ зажигания, но машина не заводилась. С досады они опустошили чемодан, лежавший в кузове, взяли оттуда чистое обмундирование и рубашку. А еще подошли к лежавшему на дороге шоферу, сняли с него наручные часы и телогрейку, в которую ту же облачился Назаров. Прихватив с собой одежду, Гришин и Назаров снова ушли в горы.

Примерно через час после кровавой бойни к контрольно-пропускным воротам в поселке Насосная подъехал грузовик с разбитым лобовым стеклом.

«Видя такое дело, я подошел к машине и увидел – за рулем сидит шофер весь в крови, бледный и стонет, – такие показания давал на допросе охранник, сидевший на воротах.

Оказалось, что шофер чудом выжил после того, как Назаров несколько раз выстрелил в него. Охранник заглянул в кузов автомобиля и увидел там лужу крови и два тела – военного и подростка в гражданской одежде. Раненый водитель прохрипел, что в пути в них стали стрелять из автоматов двое солдат, и попросил побыстрее отвезти его в больницу. В это время возле грузовика уже собралось несколько человек. Один из военных, который умел водить машину, пересадил раненого шофера на пассажирское сиденье, а сам сел за руль. Больница находилась всего в 300 метрах от ворот. Но ранения оказались слишком серьезными, и, несмотря на усилия врачей, молодой мужчина умер.

А тем временем дезертиры, понимая, что теперь их повсюду ищут, решили на время затаиться и уйти подальше в горы. Но буквально по пятам за ними уже следовала оперативная группа, в состав которой входили и рязанские чекисты.

«На горе мы закурили и вели разговор, как бы нам обменять обмундирование на гражданскую одежду. Вот в это время поднялся крик со словами: «Бросьте автомат, поднимите руки вверх!» Назаров бросил автомат, к нам подошел лейтенант, и нас забрали» – такие показания давал на допросе Василий Гришин.

На допросах Сергей Назаров так и не смог внятно объяснить, что толкнуло его на такие жестокие преступления и зачем он убил шесть человек. Говорил о тяготах службы, своих обидах на командиров за то, что его после многочисленных нарушений дисциплины «не сажали на машину», а он так этого хотел.

«Я себя называю самым последним человеком», – говорил Назаров во время одного из допросов, хотя в искренность его раскаяния верится с трудом. Последние слова Сергея в зале суда перед оглашением приговора: «Ничего не желаю сказать, что заработал, то и получу».

Приговором суда от 14 июля 1951 года Сергей Назаров был приговорен к высшей мере наказания – расстрелу с конфискацией всего имущества. Василий Гришин получил 25 лет лагерей с конфискацией всего имущества. Десять лет лагерей получил и третий участник заговора – Вячеслав Кравцов, который хоть и отказался дезертировать, но не доложил о готовящемся побеге руководству воинской части.

Полвека спустя, в мае 2004 года, Кравцов был реабилитирован посмертно, так как в его действиях не содержалось контрреволюционных мотивов, в чем он тоже был обвинен. Оснований для реабилитации других участников этого дела не имеется.