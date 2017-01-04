 

Информация о террористе в Баку оказалась фейком фото

 

Накануне в социальных сетях и ряде СМИ распространилась информация о том, что на территорию Азербайджана прибыл террорист из сирийского Алеппо. При этом к информации прилагалась фотография молодого человека, которого ищет полиция.

Информация вмиг разлетелась по сети и вызвала широкий резонанс. Однако как часто бывает в таких случаях, она оказалась ложной.

В беседе с изданием Qafqazinfo глава пресс-службы МВД Садиг Гезалов внес ясность в этот вопрос, отметив, что разыскиваемый полицией человек является пропавшим без вести гражданином Азербайджана.

«Этот человек Ахмеджанов Магомеджан Акмалджан оглу 1992 г.р. Он родился в Ташкенте и летом 2016 года пропал без вести. Узбекская сторона обратилась к нам из-за информации о его возможном местонахождении в Азербайджане. Мы просим СМИ быть осторожными и не распространять неподтвержденную информацию», - сказал представитель МВД.

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Информация о террористе в Баку оказалась фейком
Информация о террористе в Баку оказалась фейком фото
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