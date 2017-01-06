Фотограф повесился из-за кредита за фотоаппарат

В Баку произошла попытка суицида. Как сообщили АПА в прокуратуре Сабунчинского района, происшествие зарегистрировано в поселке Бакиханова. Житель поселка 27-летний Натиг Тахир оглу Муслимов повесился во дворе собственного дома.

Родители Н.Муслимова спасли его и доставили в больницу. Его состояние оценивается как стабильное.

Согласно полученной информации, Н.Муслимов работает фотографом в одном из домов торжеств столицы. Некоторое время назад он купил в кредит дорогой фотоаппарат, но не смог его оплатить. В результате мужчина решил совершить суицид.

Ведется расследование.