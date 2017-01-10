Дагестан потерял из-за Азербайджана сотни миллионов

Генеральный директор Махачкалинского морского торгового порта (ММТП) Мурад Хидиров, комментируя итоги работы ОАО за 2016 год, сказал, что по сравнению с 2015 годом объемы грузопотока через порт снизились. Как сообщает haqqin.az со ссылкой на «Дагестанскую правду», гендиректор порта причиной снижения показателей назвал то, что некоторые российские нефтяные компании переориентируют транзиты грузов в порты Азербайджана.

«В прошлом году перенаправление в порты Азербайджана части транзита нефти повлекло экономические потери не только для Махачкалинского порта. Бюджеты страны и республики потеряли сотни миллионов рублей. Мы обратились за поддержкой в решении этого вопроса к руководству республики, в Министерство транспорта России и «Транснефть». Надеемся, что в новом году новые грузы пойдут через Махачкалинский порт и предприятие заработает на полную мощность», — заявил Хидиров.

Отметим, что сегодня в порту Махачкалы была приостановлена транспортировка нефти из Азербайджана. Об этом сообщил журналистам официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин.

Также отметим, что Махачкалинский морской торговый порт формально находится в собственности российского государства, однако его контролируют дагестанские криминальные кланы, которые ворованную в порту нефть переводят на кустарные нефтеперерабатывающие заводы.

Напомним, ранее сообщалось также, что ММТП будет выставлен на приватизацию. По словам главы Дагестана Рамазана Абдулатипова, интерес к приобретению порта проявили иранские, азербайджанские, турецкие, вьетнамские и китайские инвесторы.

Основными претендентами на порт считаются компания Arolia Holdings Limited миллиардера Сулеймана Керимова и портовый оператор Турции Yildirim Group Inc, на стороне которого выступает олигарх Тельман Исмаилов, который использует свои близкие связи с Рамазаном Абдулатиповым для того, чтобы купить порт.