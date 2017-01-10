 

«Азербайджан обладает высокоточным оружием, которое еще не демонстрировалось» Заявление президента

 

Азербайджан обладает современным высокоточным оружием, которое еще не демонстрировалось, заявил президент Ильхам Алиев во вторник на расширенном заседании Кабинета министров, посвященном итогам социально-экономического развития в 2016 году.

«Азербайджан продолжит наращивать свой военный потенциал, в том числе поставки в страну самого современного оружия. Сегодня азербайджанская армия входит в число сильных армий мира как с точки зрения боеспособности, так и технического оснащения. Мы обладаем самым современным оружием, имеющим высокую точностью и разрушительную силу. Часть из них продемонстрирована, другая часть не показывалась. Они будут продемонстрированы в нужное время и в нужном месте», - подчеркнул И.Алиев.

По его словам, на наращивание военного потенциала из госбюджета Азербайджана будет выделено достаточно средств. «Военные расходы находятся на первом месте в бюджете страны, так и должно быть, ведь мы живем в условиях войны. И не смотря ни на какие кризисы и снижение стоимости нефти, мы обеспечиваем нашу армию самым современным вооружением и техникой», - сказал глава государства.

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«Азербайджан обладает высокоточным оружием, которое еще не демонстрировалось»
«Азербайджан обладает высокоточным оружием, которое еще не демонстрировалось» Заявление президента
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