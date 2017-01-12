 

Турция не признает дипломы университета «Кавказ»

Автор: Отдел информации 

Высший совет Турции по образованию принял решение о непризнании дипломов ряда иностранных университетов, связанных с организацией Фетхуллаха Гюлена FETÖ, сообщает haqqin.az со ссылкой на турецкие СМИ.

В список Высшего совета Турции по образованию попали три университета из Польши и Австралии, два университета из Албании и Колумбии, по одному университету из Азербайджана, Казахстана, Бельгии, Индонезии, Кыргызстана, Румынии, Грузии и Боснии и Герцеговины.  

От Азербайджана в список включен университет «Кавказ». Согласно решению Высшего совета Турции по образованию, все дипломы этого вуза, выданные до 2016 года, будут считаться в Турции недействительными.

Высший совет Турции по образованию обосновал свое решение тем, что в рамках борьбы с организацией Фетхуллаха Гюлена власти Азербайджана в прошлом году сменили руководство «Кавказа».

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Турция не признает дипломы университета «Кавказ»
Турция не признает дипломы университета «Кавказ»
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