Турция не признает дипломы университета «Кавказ»

Высший совет Турции по образованию принял решение о непризнании дипломов ряда иностранных университетов, связанных с организацией Фетхуллаха Гюлена FETÖ, сообщает haqqin.az со ссылкой на турецкие СМИ.

В список Высшего совета Турции по образованию попали три университета из Польши и Австралии, два университета из Албании и Колумбии, по одному университету из Азербайджана, Казахстана, Бельгии, Индонезии, Кыргызстана, Румынии, Грузии и Боснии и Герцеговины.

От Азербайджана в список включен университет «Кавказ». Согласно решению Высшего совета Турции по образованию, все дипломы этого вуза, выданные до 2016 года, будут считаться в Турции недействительными.

Высший совет Турции по образованию обосновал свое решение тем, что в рамках борьбы с организацией Фетхуллаха Гюлена власти Азербайджана в прошлом году сменили руководство «Кавказа».