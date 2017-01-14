14-летний азербайджанец-чемпион торгует лимонами на рынке

Проживающий в Грузии азербайджанец Айдан Бадыров в свои 14 лет неоднократно становился чемпионом страны по вольной борьбе.

Не смотря на свой талант, подросток вынужден торговать на рынке лимонами, чтобы заработать хоть какие-то деньги для своей семьи, говорится в репортаже, подготовленном одним из грузинских телеканалов.

Один из самых перспективных молодых борцов Грузии не ходит в школу из-за финансовых проблем. Его мать болеет, а отец все время работает, чтобы прокормить семью. Айдан Бадыров четвертый ребенок в семье, которая ютится в разваливающемся доме.

На соревнованиях подросток участвует благодаря финансовой помощи добрых соседей.