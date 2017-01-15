За что Гитлер наградил уроженца Гедабека

В исторической беллетристике часто используется прием - «неизвестное об известном». Авторы намеренно делают акцент на малоизвестной детали в какой-то очень известной истории. Всем известно, что адмирал Третьего Рейха Карл Дениц со своей «волчьей стаей» фактически контролировал всю Атлантику и наводил ужас на британских и американских моряков. Подводники Карла Деница отправили на дно тысячи кораблей союзников и отважно сражались всю мировую войну.

Но мало кто знает, что одним из самых успешных вожаков «волчьей стаи» был уроженец Гедабекского района Азербайджана Виктор Эрн. Этот в принципе не секретный факт из биографии выдающегося офицера "кригсмарин" снова всплыл совершенно случайно, когда на него обратили внимание некоторые пользователи соцсетей.

Виктор Эрн был не просто успешным капитаном-подводником, он – обладатель высшего ордена Третьего рейха, Рыцарского Железного креста. Всего из многомиллионной армии рейха этим орденом были награждены чуть более семи тысяч человек. Так что же побудило руководство нацистской Германии наградить уроженца Азербайджана этим орденом? Чтобы найти ответ на этот вопрос, нужно вернуться к биографии Виктора Эрна.

Будущий герой Третьего рейха родился 21 октября 1907 года в семье немецкого колониста в Гедабеке. В 1921 году после установления советской власти в Азербайджане, семье Эрна пришлось бежать в Германию.

В октябре 1927 года молодой Виктор Эрн поступил на флот кадетом и уже через два года был произведен в лейтенанты. Он служил на легких крейсерах «Кёнигсберг» и «Карлсруэ». В июле 1935 года одним из первых морских офицеров переведен в подводный флот.

В 1936 году Эрн участвовать в венных действиях у берегов Испании и командовал подлодкой U-14. Окончив Военно-морскую академию в 1939 году, он был зачислен в штаб Карла Деница, что и предопределило его дальнейшую судьбу.

Спустя год Виктор Эрн принимает участие в боевых действиях в стремительно разворачивающейся Второй мировой войне. В 1940 году совершил четыре похода на подлодке U-37, в ходе которых потопил 24 и повредил одно судно. В общей сложности Эрн отправил на морское дно вражеские корабли общим водоизмещением 104 тысячи тонн.

За эти заслуги 21 октября 1940 года руководством Третьего рейха Виктор Эрн был награжден высшим орденом - Рыцарским Железным крестом. Через пять дней его перевели первым офицером Адмирал-штаба в штаб командующего подводным флотом.

Летом 1942 года во время командировки в Северную Африку Виктор Эрн был тяжело ранен и взят в плен британскими войсками. После выздоровления его поместили в лагерь для военнопленных в Египте, а спустя год обменяли на британских пленных.

До последних дней войны Эрн командовал операциями немецких подводных лодок, пока в 1945 году не был интернирован британскими войсками.

Казалось бы, на этом яркая жизнь выдающегося подводника должна была закончиться. Но Виктор Эрн прожил долгую жизнь и работал в компании «Симменс», где занимал высокие посты. Уроженец Гедабека, герой Третьего рейха и успешный бизнесмен скончался в 1997 году на 91-ом году жизни.