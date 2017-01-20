 

Шимон Бриман: «Трамп поддержит Азербайджан - цитадель стабильности и прозападного развития» эксклюзив

Автор: Беседовал: Акпер Гасанов 

«Израиль давно предлагает палестинской стороне общаться напрямую: от Рамаллы до Иерусалима - 20 минут езды без пробок, это гораздо ближе, чем вести переговоры в Париже или Москве. Но в том-то и заключается желание руководства ПА: им важны не реальные переговоры, а создание шумной международной кампании против Израиля», - заявил в интервью haqqin.az израильский редактор ведущего издания США на русском языке ForumDaily, известный журналист и историк Шимон Бриман, комментируя заявление посла Израиля в России Гарри Корена о согласии израильской стороны на прямые двусторонние переговоры без предварительных условий с Палестиной. По словам эксперта, палестинская сторона надеется на то, что так называемая "мировая общественность" поможет им выкручивать руки Израилю на переговорах, но этого не происходит из-за стойкой позиции правительства Израиля.

«Кроме того, если палестинские арабы сядут за стол прямых переговоров с нами, но это будет дело только наших двух сторон, и о палестинских лидерах быстро забудут. Ведь на самом деле арабским странам и исламскому миру в целом давно надоела и палестинская тема, и палестинские лидеры. Все страны-соседи думают о себе и своих проблемах, и все прекрасно понимают, что верхушка ПА полностью коррумпирована - она уже более 22 лет расхищает миллиарды долларов международной помощи. Экономика в городах и деревнях ПА пребывает в глубоком кризисе, в то время как экономика Израиля процветает. К тому же палестинское руководство нелегитимно - выборы главы ПА и парламента должны были состояться много лет назад, но постоянно откладываются. Все конференции по Ближнему Востоку, вроде состоявшейся 15 января в Париже, заканчиваются нулевым результатом - потому что Израиль не позволяет выкручивать себе руки», считает эксперт.

Он считает, что от новоизбранного президента США Дональда Трампа нужно ждать коренной перестройки мирового порядка: переформатирования устаревшей и неработающей системы ООН, усиления в мировой политике борьбы национальных интересов разных стран, уменьшение "влезания" Америки во внутренние дела этих стран. «Ожидаю от Трампа большей жесткости в отношении исламского экстремизма и большей поддержки стран "разумного ислама", одной из которых безусловно является Азербайджан - цитадель стабильности и прозападного развития всего Южного Кавказа», резюмировал Ш.Бриман.

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Шимон Бриман: «Трамп поддержит Азербайджан - цитадель стабильности и прозападного развития»
Шимон Бриман: «Трамп поддержит Азербайджан - цитадель стабильности и прозападного развития» эксклюзив
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