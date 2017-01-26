Почему повесился Даянат Рзаев

Как удалось выяснить haqqin.az, Даянат Рзаев, который накануне покончил жизнь самоубийством, окончил Институт физической культуры, не являлся психологом ни по образованию и, как показала его смерть, ни по призванию.

По информации наших источников, в последнее время у Даяната Рзаева было много долгов и он скрывался от кредиторов. К тому же у него были серьезные проблемы в семье — он развелся с супругой Нушабой Совет гызы Рзаевой. В последние дни конфликты в семье достигли апогея, что, по-видимому, и привело к самоубийству Даяната Рзаева.

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В Баку повесился психолог Даянат Рзаев, сообщает Lent.az.

Психолог свел счеты с жизнью несколько часов назад в собственном доме. По словам родственников, в последнее время Даянат Рзаев страдал от депрессии.

Несколько дней он провел дома один и не выходил на работу.