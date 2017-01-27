Мария Захарова о встрече Лаврова и Мамедъярова

Встреча министров иностранных дел России и Азербайджана Сергея Лаврова и Эльмара Мамедъярова была конструктивной, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в пятницу, сообщает haqqin.az со ссылкой на сайт ведомства.

По ее словам, на ней обсуждались конкретные предложения и направления переговоров вокруг Нагорного Карабаха.

Встречи по вопросу нагорно-карабахского урегулирования с представителями российской стороны, безусловно, будут продолжены, сказала Захарова.

Напомним, министр иностранных дел Азербайджана в рамках рабочего визита в Москву, организованного по инициативе российской стороны, 24 января встретился с главой МИД России Сергеем Лавровым.