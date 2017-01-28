Письма с угрозами чиновникам отправлялись со штампом Азербайджана

Антитеррористическое подразделение миланской полиции задержало двух человек, которые на протяжении нескольких лет отправляли письма с угрозами различным высокопоставленным чиновникам по всему миру.

Задержанными оказались 71-летний бывший полицейский и его 51-летний компаньон.

По сведениям агентства «Анса», письма с угрозами на протяжении двух лет отправлялись через почтовую систему Италии. В некоторых случаях письма писались на туалетной бумаге, смоченной экскрементами домашних животных.

Примечательно, что злоумышленники ставили на письма почтовые штампы таких стран, как Азербайджан, Бутан, Заир и др.