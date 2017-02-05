Председатель ЛДПР Владимир Жириновский предложил Белоруссии стать частью России, а действия белорусского лидера Александра Лукашенко сравнил с поведением ласкового теленка из русской поговорки, пишет "Комсомольская правда".

"Есть такая русская поговорка: ласковый теленок двух маток сосет. Вот белорусский руководитель все, что можно, высосал из России, но мы уже говорим: сколько же можно! Что хочет Лукашенко? Отдельное государство, но цены пускай будут внутрироссийскими. С какой стати? Тогда давайте вы будете частью нашего государства", - сказал Жириновский во время выступления на съезде ЛДПР в Москве.

Он также подчеркнул, что Россия всегда будет хорошо относиться к народам Украины, Белоруссии, Казахстана и Средней Азии.