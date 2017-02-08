Лапшин этапирован в СИЗО Кюрдаханы

Экстрадированный в Азербайджан блогер Александр Лапшин этапирован в следственный изолятор №1 Пенитенциарной службы Министерства юстиции Азербайджана в поселке Кюрдаханы, сообщили haqqin.az в пресс-службе Генпрокуратуры Азербайджана, комментируя вчерашнюю информацию о заключении скандального блогера в следственный изолятор Службы государственной безопасности Азербайджана.

Напомним, накануне вечером Александр Лапшин был доставлен спецрейсом в Баку из Минска, откуда он был экстрадирован решением Верховного суда Белоруссии.