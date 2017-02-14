 

Глава банка: «Курс доллара не имеет значения, главное — его стабильность»

 

«Соотношение маната к доллару в ближайшей перспективе будет развиваться по нынешнему тренду». Как передает АПА, об этом сообщил председатель правления ОАО Unibank Фаиг Гусейнов.

«Прогнозы о курсе, озвученные в течение последних 1-2 лет как рейтинговыми агентствами, так и влиятельными финансовыми организациями, не оправдались. Я считаю, что соотношение маната к доллару в ближайшей перспективе будет развиваться по нынешнему тренду в определенных границах».

Ф.Гусейнов отметил, что в нынешней ситуации рынку нужна стабильность курса доллара: «Неважно, будет доллар стоить 1,7 или 2 маната, главное  его стабильность. В частности, это необходимо для бизнеса. Мое личное мнение заключается в том, что в будущем доля импорта в торговом обороте будет оставаться высокой. Поэтому курс доллара должен формироваться в рамках конкретного коридора».

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Глава банка: «Курс доллара не имеет значения, главное — его стабильность»
Глава банка: «Курс доллара не имеет значения, главное — его стабильность»
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