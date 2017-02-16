США готовятся ввести войска в Сирию

Пентагон рассматривает возможность введения сухопутных войск в Сирию, сообщает CNN.

Источник агентства отметил, что это необходимо для ускорения операции против террористической организации «Исламское государство».

«Возможно, регулярные войска будут направлены в Сирию на некоторое время», — заявил телеканалу представитель американского оборонного ведомства.

Он отметил, что окончательное решение по этому вопросу будет принимать Дональд Трамп, который ранее приказал министру обороны представить до конца месяца план по борьбе с ИГ.