 

Закиру Гасанову доложили о перегруппировке армянских войск фото

 

Руководство Министерства обороны в связи с интенсификацией провокаций со стороны вооруженных сил Армении, а также в целях оценки уровня боевой подготовки подразделений посетило прифронтовую зону, сообщает пресс-служба Министерства обороны Азербайджана.

Представленные министру обороны разведданные свидетельствуют о том, что враг вновь осуществляет меры по перегруппировке войск, а также сосредоточению артиллерийских систем и другой крупнокалиберной техники на нашей передовой линии обороны.

Это дает основание полагать, что целью врага является эскалация напряжения.

Руководство Министерства обороны в целях предотвращения очередных провокаций вооруженных сил Армении дало конкретные поручения нашим войскам, расположенным на передовой линии, по осуществлению жестких и категоричных мер в отношении врага. 

 

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Закиру Гасанову доложили о перегруппировке армянских войск
Закиру Гасанову доложили о перегруппировке армянских войск фото
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