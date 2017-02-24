 

Трамп доволен переговорами с русскими в Баку

 

Президент США Дональд Трамп считает, что прошедшие ранее встречи главы госдепартамента Рекса Тиллерсона с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и председателя Комитета начальников штабов Вооруженных сил США (КНШ) генерала Джозефа Данфорда с начальником Генштаба Вооруженных сил России Валерием Герасимовым в Баку были очень продуктивны, сообщил в рамках регулярного брифинга для журналистов представитель Белого дома Шон Спайсер, передает РИА Новости.

"Они оба провели весьма продуктивные встречи, так получилось, что они прошли в одно время в разных местах. Президент очень доволен их итогами", — сказал Спайсер.

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Трамп доволен переговорами с русскими в Баку
Трамп доволен переговорами с русскими в Баку
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