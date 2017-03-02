Армянская армия стреляет из минометов и гранатометов

Вооруженные силы Армении нарушили за минувшие сутки режим прекращения огня на линии соприкосновения азербайджанских и армянских вооруженных сил 144 раза, сообщает пресс-служба Министерства обороны Азербайджана.

"Подразделения вооруженных сил Армении, используя 60- и 82-миллиметровые минометы, а также гранатометы (всего 80 снарядов), в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта в целом 144 раза", - говорится в сообщении Минобороны.

Оборонное ведомство отмечает, что обстрел велся как с территории самой Армении, так и с оккупированных земель Азербайджана.

"В соответствии с оперативной обстановкой, подразделениями ВС Азербайджана приняты адекватные ответные меры", - говорится в информации.