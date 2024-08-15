Алиев с новыми кадрами

На днях, президент Ильхам Алиев внёс изменения в "Государственную программу по обучению молодежи в престижных высших учебных заведениях зарубежных стран", продлив срок её действия до 2028 года. Кроме этого, в программу обучения распоряжением главы государства добавлена докторантура, а также увеличена до пятисот человек численность студентов, которым будет обеспечено финансирование учебы. Таким образом, если в прошлом учебном году Государственная программа обеспечивала обучение 338 студентам (80 человек - на уровне бакалавриата и 258 - магистратуры), то с 1 сентября 2024 года за рубежом будут обучаться в общей сложности 500 кандидатов (125 на уровне бакалавриата и 375 - на уровне магистратуры).

Напомним, что «Государственная программа по обучению молодежи в престижных высших учебных заведениях зарубежных стран" появилась, как инструмент реализации президентского распоряжения "О расширении возможностей обучения азербайджанской молодежи в престижных зарубежных высших учебных заведениях" от 30 сентября 2021 года. Обращает на себя внимание важная деталь - хотя оператором Государственной программы выступает Министерство образования, контроль и оценка качества ее реализации поручены Министерству экономики. Речь идет о ключевом моменте, указывающим на то, что новые кадры готовятся по приоритетным направлениям развития экономической жизни страны. С точки зрения Министерства экономики, в ближайшее десять лет наиболее перспективными и значимыми для развития азербайджанской экономики станут такие специальности, как информационные технологии, финансы, инженерия, экономика, статистика и анализ данных. Компенсация кадрового дефицита Одной из первостепенных задач системы управления Азербайджана является обновление управленческих кадров всех уровней и форм экономической деятельности. Согласно существующим условиям, студенты, рассчитывающие получить финансирование своего образования в одном из зарубежных вузов, подписывают контракт с Министерством науки и образования, в соответствии с которым обязуются вернуться на Родину в течение двух месяцев после завершения учебы и работать по своей специальности в течение пяти лет. В определенной мере это условие позволяет сократить отток образованных кадров из страны.

Ну, а после «обязательных» пяти лет должна заработать система экономических стимулов, позволяющих улучшить среду деятельности молодых азербайджанских специалистов подобного уровня. Можно выделить пять сфер, в которых "Государственная программа по обучению молодежи в престижных высших учебных заведениях зарубежных стран" призвана изменить качество существующей системы управления: - органы государственной власти - от районного управления до министерских департаментов и агентств. Значительная часть новых назначений в аппарате власти касается как раз тех сотрудников, которые получили образование, в том числе, за рубежом или стажировались в зарубежных вузах; - средний и высший уровень управления государственными компаниями (естественные монополии и ведущие отраслевые компании); - менеджеры и топ-управленцы крупнейших частных компаний. В целом, увеличение числа специалистов, получивших образование в ведущих зарубежных вузах, улучшает и качество азербайджанского рынка труда, а также расширяет возможности рекрутинговых компаний; - обновление кадрового потенциала азербайджанской науки и преподавательского состава в национальных вузах. Сюда же нужно отнести обеспечение потребностей азербайджанских исследовательских центров экономики в новых специалистах; - усиление потенциала азербайджанских компаний и аффилированного с ними бизнеса в зарубежных странах. В данном случае, речь идёт о том, что азербайджанские специалисты, получившие образование в престижных зарубежных вузах, через пять лет работы в Азербайджане получают право заключать трудовые контракты за рубежом. Впоследствии это даст возможность расширять бизнес-кооперацию и деловые связи Азербайджана с партнёрами в тех странах, где имеется существенное присутствие азербайджанского бизнеса или специалистов, являющихся выходцами из Азербайджана.

Таким образом, "Государственная программа по обучению молодежи в престижных высших учебных заведениях зарубежных стран" выполняет комплексную задачу по улучшению эффективности госуправления, улучшения бизнес-климата и формированию неформальной сети предпринимательского, управленческого и научного сообщества, объединяющего молодую азербайджанскую элиту и вузы стран, в которых действует эта программа. Напомним, что речь идет о 107 высших учебных заведениях в восемнадцати государствах мира. В соответствии с грантами текущего года, 15 азербайджанских студентов будут проходить обучение в Колумбийском университете (США), 7 - в Гарвардском университете (США), 7 - в Кембриджском университете (Великобритания), 6 - в Йельском университете (США), 5 - в Калифорнийском университете в Беркли (США), 4 - в Национальном университете Сингапура, 3 - в Оксфордском университете (Великобритания), 3 - в ETH Zurich (Швейцарская высшая техническая школа Цюриха), 3 - в Чикагском университете (США), а также в ряде других престижных университетах мира. Опыт Казахстана «Старшим братом» азербайджанской "Государственной программы по обучению молодежи в престижных высших учебных заведениях зарубежных стран" можно считать казахстанскую международную стипендию «Болашак», учрежденную еще в ноябре 1993 года. Отметим, что тридцать лет назад ее создание стало важным шагом Казахстана по пути формирования молодой когорты квалифицированных управленцев во всех сферах социально-экономической структуры общества. С момента старта программы общее количество выпускников составило более 12 тысяч человек. Можно сказать, что с годами в Казахстане сформировался мощная прослойка молодой элиты – так называемые "болашаковцы". Благодаря широкому спектру программ обучения, направлений подготовки и географии вузов, «Болашак» была признана лучшей среди 11 аналогичных стипендий в мире, а опыт Республики Казахстан лег в основу российской программы «Глобальное образование» и стипендиальной программы Республики Татарстан «Алгарыш».

В тоже время, за годы существования "Болашак" эта программа в силу ряда обстоятельств получила в стране и немало критики. В частности, не все выпускники получили возможность трудоустроиться по специальности, не все изменения в системе власти носили значительный характер, так и не была сформирована полноценная профессиональная среда… Азербайджан учел этот опыт, а потому сделал акцент не на массовость, а на «точечный» подход, при котором подготовка необходимых для страны квалифицированных специалистов осуществляется под контролем государственных регуляторов и фондов и носит целенаправленный, адресный характер. В результате, путь от обучения, диплома или диссертационной работы до престижной должности, соответствующей уровню специалиста, протекает в Азербайджане более прозрачно и, что очень важно, может эффективно регулироваться. Страна для специалистов высокого уровня В тоже время, нужно подчеркнуть, что, несмотря на предпринимаемые меры, кадровый дефицит для азербайджанской экономики продолжает оставаться существенной проблемой. Не случайно, помимо подготовки собственных специалистов, правительство Азербайджана получило недавно возможность усилить в страну приток квалифицированных зарубежных специалистов. В прошлом месяце, дабы расширить возможности привлечения к оплачиваемой трудовой деятельности высококвалифицированных иностранцев и лиц без гражданства, президент Ильхам Алиев распорядился учредить программу привлечения в страну высококвалифицированных кадров-мигрантов.