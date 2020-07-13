Однако армянская сторона в свойственной ей безнравственной манере, проявляя неуважение к памяти погибших офицеров и солдат своей армии, скрывала от общественности, родственников и близких информацию о потерях. В то же время азербайджанское военное ведомство ежедневно информировало азербайджанскую общественность о погибших и раненых.

Похоже, Минобороны Армении использует тактику сокрытия данных о погибших, как и в период апрельской войны. Напомним, что в период кратковременной войны армянская сторона обнародовала данные о погибших только после того, как азербайджанская сторона представила имена погибших в боях.

Несколько минут назад Минобороны Армении после длительного молчания и опровержений обнародовало информацию о гибели двух офицеров армянской армии – командира батальона майора Гаруша Амбарцумяна и капитана Соса Элбакяна. По информации армянской стороны, офицеры погибли от осколочных ранений во время артиллерийских ударов азербайджанской армии по армянским позициям. Ранее Минобороны Азербайджана распространило информацию об уничтожении опорного пункта. Наряду с Амбарцумяном и Элбакяном погибли и другие военнослужащие, чьи имена Ереван все еще скрывает от своего народа.

Напомним, что 13 июля haqqin.az со ссылкой на информированные источники в Минобороны Азербайджана распространил информацию о количестве погибших в армии противника в результате массированного артиллерийского и минометного обстрела по армянским позициям в Тавушской области. Информация о 15 погибших военнослужащих в армянской армии вызвала резонанс среди армянской общественности. Однако даже после этого армянское военное ведомство в течение нескольких дней не подтверждало факт гибели своих офицеров и солдат. И только после того, как сразу же после гибели своих офицеров азербайджанская сторона обнародовала их имена, Минобороны Армении заговорило о своих потерях.