Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу считает, что урегулирование в Нагорном Карабахе возможно лишь при уходе Армении с оккупированных территорий. Об этом сообщает Anadolu.

"Мы говорили с президентом РФ Владимиром Путиным, с главой МИД РФ Сергеем Лавровым о конфликте в Карабахе. Как мы вместе действуем в Сирии, так пытались и здесь, но не удалось. Говорят: пусть остановится война. Пусть. Нужно объявить перемирие, но при этом Армения должна уйти с оккупированных территорий. Говорится ли это? Нет. Тогда как вопрос будет решен?" - сказал Чавушоглу в интервью Anadolu.

По его словам, "Азербайджан долго терпел". "Более 20% его территории под оккупацией, миллион его граждан лишены родины. Это большая драма, люди хотят вернуться домой, но никто этого не замечает. Азербайджан прав и морально, и юридически", - добавил глава МИД Турции.