И задал себе вопрос: а возможна ли сегодня ситуация, при которой большинство граждан Армении, осознав гибельность политического курса Никола Пашиняна, тянущего страну в кровавую пропасть войны на истощение, отправят, наконец, своего премьер-министра домой и изберут умного и прагматичного человека, способного вывести страну из глубочайшего кризиса?

Карен Шахназаров – этнический армянин, родившийся в столице Азербайджана и осевший в России - фигура не только хорошо известная в Баку, Ереване и Москве, но и во многом знаковая. Слушая его выступление в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым», в котором Шахназаров, проявив незаурядное гражданское мужество, заявил, что у Армении нет другого пути, кроме как признать территориальную целостность Азербайджана, я вспомнил президента Вацлава Гавела – прекрасного чешского писателя и драматурга, мудростью и терпением которого в 1993 году произошел бескровный, «бархатный» раздел Чехословакии на два суверенных государства.

Такого, например, как Карен Шахназаров? Увы, вряд ли!

За те тридцать лет, в течение которых Армения удерживала Нагорный Карабах и семь районов вне анклава, выросло без малого четыре поколения армян. Выросло и сформировалось на мифологемах (а если проще, на систематическом промывании мозгов), по которым Азербайджан – это страна разрушителей, армянский народ – потенциальная жертва нового геноцида, а мир между двумя соседними народами невозможен по определению…

«Азербайджанцы и армяне не смогут жить вместе в Карабахе, - заявил в июне 2004 года президент Армении Роберт Кочарян, выступая в Парламентской Ассамблее Совета Европы. - Эти народы генетически и этнически несовместимы…»

Иначе, как фашизмом это заявление не назовешь!..

Стоит ли удивляться, что психологическое состояние современного армянского общества, что называется, по умолчанию отторгает саму идею сосуществования азербайджанцев и армян, не говоря уже об уходе Армении с захваченных азербайджанских территорий.

Увы, все закономерно! Может быть, именно поэтому Карену Шахназарову, как, впрочем, и другим прагматично и конструктивно настроенным армянским интеллигентам, живущим на огромном пространстве от Армавира до Лос-Анджелеса, следует держаться подальше от ереванской площади Республики, где располагается канцелярия премьер-министра Армении.

Полагаю, разбирающийся не только в кинематографии директор киностудии «Мосфильм» хорошо помнит, какую цену за мир с Израилем заплатил президент Египта Анвар Садат…

И все-таки…

Если выбросить на свалку истории зловещие ужастики о «безжалостных турках» и скроенный по лекалам советского агитпропа образ «ненавистного азербайджанского врага», что мешает Армении захлопнуть пудовый фолиант исторических обид и территориальных претензий, и открыть новую страницу в отношениях двух кавказских народов? Что отделяет наших армянских соседей от нормальной, человеческой жизни? От экономического процветания, достойного уровня жизни, открытых границ, притока туристов отовсюду?.. Только один шаг – надо вернуть Азербайджану то, что Армении не принадлежит. И это единственное решение, которое может остановить конвейер войны и дать шанс выжить тем, кто только начинает жить…

Да, это правда: то, что было между нашими народами, не утечет в мгновение ока в песок прошлого: нельзя забыть страдания беженцев и слезы обездоленных, нельзя стереть из памяти ужас погромов и массовых изгнаний, нельзя предавать забвению жертвы…

Но жить прошлым, растить детей в ненависти к другому народу и воспитывать патриотизм на боли и страданиях своего народа тоже нельзя!

Нашим соседям надо найти в себе мужество и сделать шаг, который ждет от Армении весь мир, и который принесет в наши дома долгожданные мир и спокойствие…