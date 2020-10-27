Эрдоган: «Путин говорит, что мы с Ближнего Востока завозим в Азербайджан бойцов…»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что в беседе с президентом России Владимиром Путиным обсудил участие террористов ПКК в боях в Карабахе на стороне Армении, сообщает CNN Turk.

«Путин говорит, что мы с Ближнего Востока завозим в Азербайджан иностранных бойцов. Конечно же, я ответил уважаемому президенту Путину. Я сказал, что рядах ВС Армении в Карабахе воюют около 2 тысяч террористов ПКК, которые получают по 600 долларов в месяц. Он мне сказал, что не знал об этом. Я же сказал ему, что сейчас он об этом знает и мы должны сосредоточиться на этом и предпринять соответствующие шаги. Я подчеркнул, что Пашиняну надо об этом сказать, в противном случае будут предприняты соответствующие меры», - сообщил турецкий лидер.