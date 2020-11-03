Как сообщает издание «Блокнот-Ставрополь», мать погибшего Артура - жительница Ставрополья Анна Мехрабян настаивает на том, чтобы его тело транспортировали в Ессентуки.

Как сообщал ранее haqqin.az, в результате ракетного обстрела города Гянджа со стороны вооруженных сил Армении 17 октября был тяжело ранен гражданин России Маяков Артур Васильевич, 2007 года рождения. Впоследствии подросток скончался от полученных ранений.

«Я была на пятом месяце, когда отца Артура не стало. Мальчик знал, что у него есть бабушки, дедушки и другие родственники в Гяндже ― Азербайджане. Ребенка я растила и воспитывала сама. Родные приезжали из Азербайджана и гостили у нас», ― рассказывает Анна Мехрабян.

Однажды Артур попросил отпустить его в Азербайджан на каникулы. Ему хотелось увидеть город, в котором жил его отец и сходить к нему на кладбище. Анна Мехрабян отпустила сына вместе с бабушкой, которая приехала за ним.

«Он сказал мне: «Мам, если мне понравится в Азербайджане, я останусь там». В ответ спросила его: «А как же я?». Артур говорил, что ему лучше в Гяндже. Говорил, что хочет быть в местах, где был его папа», ― вспоминает женщина.

Два с половиной года Артур жил и учился в Гяндже. Подросток должен был приехать домой в Ессентуки, но началась пандемия. Границы закрыли, потом начались боевые действия. Обеспокоенная Анна Мехрабян обращалась в посольство и министерство.

«На тот момент я месяц не видела своего ребенка. Меня убедили в том, что ситуация под контролем, все хорошо и местных жителей не трогают. Тетя Артура говорила, что обязательно приедет с ним», ― говорит жительница Ессентуков.

Огромное горе настигло семью 17 октября. Ночью в дом попал снаряд, из-за которого помещение разрушилось. Артур был тяжело ранен и впал в кому, в которой пробыл до 24 октября. Спасти жизнь подростка медики не смогли.

«Я вчера случайно узнала, что мой ребенок умер. Я до конца не верила. Думала, что это неправда. Потом увидела его имя. Он находился в коме с 17 октября.», ― объясняет Анна Мехрабян.

Как стало известно haqqin.az, из больницы, в которой лежал Артур Маяков, несколько раз звонили Анне Мехрабян и предлагали приехать, чтобы она могла навестить своего сына. Однако Анна Мехрабян так и не приехала.