Путин предостерегает Армению от самоубийства наше послесловие

Дмитрий Рой, автор haqqin.az

Проблема статуса Нагорного Карабаха существует, окончательно он не урегулирован, заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов.

Краеугольным камнем в выступлении Путина стала четко выраженная позиция Кремля: «Согласно международному праву, Карабах – это территория Азербайджана, и азербайджанская армия освобождала земли своей страны».

По мнению российского президента, войны бы удалось избежать, если бы удалось договориться о возвращении Азербайджану семи районов и возвращении беженцев, а также о создании коридора, соединяющего Карабах и Армению в зоне Лачинского района, и признании статус-кво самого Карабаха без закрепления при этом его окончательного статуса.

Путин четко обозначил позицию Кремля - азербайджанские войска освобождали территорию Азербайджана

Заявление российского президента многими своими нюансами походило на ледяной душ для армянского руководства, хотя Владимир Путин в свойственной ему манере и старался быть «над конфликтом», не занимая ничьей стороны.

И это первый принципиальный момент его вчерашнего выступления. Ведь коли уж даже российский президент, в основу своей политики положивший принцип равноудаленности, заговорил об ответственности Еревана в эскалации конфликта – значит, факты об этом вопиющие, не дающие возможности их игнорировать.

Второй принципиальный момент заключается в том, что российское руководство и лично президент России держит на контроле вопрос о безопасности как азербайджанского, так и армянского населения Нагорного Карабаха, возвращающегося в свои дома: «Как раз с целью обеспечения безопасности этих людей и размещается российский миротворческий контингент… нужно время, для того чтобы всё успокоилось, улеглось и чтобы люди действительно почувствовали, что мирная жизнь вернулась в их сердце, в их душу, вот что самое главное. Ну а до этого, конечно, следует подумать о реальной безопасности людей, в том числе беженцев, возвращающихся, кстати говоря, с обеих сторон. И эта миссия возложена на российских миротворцев».

Слова российского президента о «миссии» нуждаются в более подробном разъяснении. Как для российских, так и для азербайджанских спецслужб не является секретом наличие у армянских реваншистов плана «Крунк», цель которого - «зажечь землю под ногами оккупантов и их пособников из числа армян» в Нагорном Карабахе.

Эти люди хотят повторить ситуацию 1945-1946 годов на Западной Украине и в Западной Белоруссии, когда оставшиеся в тылах фашистские недобитки, не успевшие сбежать полицаи и каратели, заброшенные в тыл Красной Армии абвером диверсионные группы развязали массовый террор на освобожденных территориях, грабя мирное население, убивая представителей органов власти, даже учителей и врачей. Словом, делали все, чтобы сорвать мирное строительство и запугать население.

Именно для предотвращения этой деятельности в органах военной прокуратуры Российской Федерации, которые будут присутствовать в миротворческом контингенте в Нагорном Карабахе, созданы специальные группы для расследования подобных актов.

Да и азербайджанская сторона, как считают хорошо информированные источники haqqin.az в Москве, сумеет выставить на маршруте полета армянского крунка надежный заслон своих специалистов, чтобы эта птица обделалась прямо на взлете, не успев нагадить мирному населению.

Проблема Нагорного Карабаха далека от разрешения, и об этом Владимир Путин говорил прямо и открыто. Но разрешение ее может происходить только мирным путем. И это третий принципиальный и, пожалуй, главный момент в выступлении российского президента. Ни о каком реванше армянской стороне лидер России ни мечтать, ни думать не советует.

Примечательна его первая реакция на вопрос: «Нет ли опасности в том, что в итоге к власти в Армении придут люди, которые попросту откажутся выполнять всё то, что подписано?» Это было бы самоубийством, - тут же заявил Владимир Путин, четко дав понять, что российские власти эту авантюру поддерживать не будут ни при каких обстоятельствах.

Принцип «Карабах – отдельно, российско-армянские отношения - отдельно» после слов российского президента стал формулой российской политики в Закавказье, отлитой в бронзу. Скажем больше – это железная метла для заармянских пропагандистов, всего этого кубла из тём «десантур» шейниных, семенов «тузиков» пеговых и прочих политических бабаянов российского телевидения - а также их покровителей. Посмотрим, как они сейчас в прыжке переобуваться будут, эквилибристы цирка дядюшки Карабаса «Камшотыча» и тетушки Марго.

Но это все мелочь, армянская политическая микробиология. «Справедливому миру в Закавказье быть!» - заявил Владимир Путин. А он из тех людей, к которым следует прислушиваться всем. Чтобы не впасть в грех самоубийства, шайтан бы с ними, если только армянскими реваншистами – так всей Арменией.

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