Тенгиз Аблотия, автор haqqin.az 2 мая 2021, 20:09

Каково же отношение стран бывшего СССР к признанию Вашингтоном резни армян в Османской империи? Что касается Баку, то здесь все понятно, никаких споров быть не может: Армения – военный противник, Турция – ближайший и исключительно верный, на зависть всем остальным союзник, который не ограничивается только моральной поддержкой. А вот настоящей головной болью ухудшение турецко-американских отношений стало для прозападных стран, которые в то же время считают себя союзниками Турции, например, Украины и Грузии.

Это как разрываться между двумя друзьями, которые что-то между собой не поделили. Оба очень ценные союзники, оба многое делают для того, чтоб указанные страны встали на ноги, и делать выбор между ними – самый настоящий ночной кошмар. В сегодняшних условиях многим это может показаться невероятным, но и для Киева, и особенно для Тбилиси Турция с самого начала строительства независимых государств была частью западного мира. В Грузии прозападно настроенные граждане при этом ценят Турцию как союзника и всегда препятствуют любым попыткам ура-патриотов и «истинных православных» нагнетать в стране антитурецкие настроения. Турция – член НАТО, быстрорастущая экономика, демократическая страна, в которой правящая партия позволяет себе проиграть муниципальные выборы в Стамбуле и Анкаре, государство с очень высоким уровнем организованности, дисциплины и верховенства закона. Турки всегда поддерживали территориальную целостность как Грузии, так и Украины, а последняя встреча Эрдогана с Зеленским, возможно, стоила Турции миллионов российских туристов. Благодаря усилиям Турции, в августе 2008 года в ходе российско-грузинской войны ни одна бомба не упала на Аджарию, и, как говорят, об этом лично позаботился Эрдоган. Турция поставляет своим постсоветским союзникам вооружение, помогает воспитывать офицерские кадры, строит военную инфраструктуру, является крупнейшим инвестором. Сверкающие небоскребы Батуми – в значительной степени заслуга турецких инвесторов. Не говоря уже о стратегических проектах в регионе, которые немыслимы без активного участия в них турецкого капитала.