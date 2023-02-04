Александр Караваев, автор haqqin.az 4 февраля 2023, 23:19

Итоги 9-го заседания Консультативного совета Южного газового коридора (ЮГК) дают все основания утверждать о выходе Азербайджана на новый уровень координации и управления энергетическими ресурсами, который позволяет Баку использовать различные виды энергетики и координации своих контрактных обязательств с основными поставщиками энергоресурсов в черноморско-средиземноморском регионе. К 2023 году стало очевидно, что Баку, фактически, берет в свои руки координацию электроэнергетических и газовых поставок в черноморские и юго-восточные регионы Европы. Теперь SOCAR становится где-то ключевым, а где-то - единственным поставщиком для Греции, Болгарии, Албании, Италии, Румынии, Молдовы, Венгрии. Процесс этот происходил годами, однако своей критической массы он достиг в результате российской военной кампании в Украине.

Азербайджан – новый полноценный донор Характерно, что цели эти были достигнуты достаточно экономными средствами: Азербайджан вложился в строительство магистралей TANAP и TAP в то время, как затраты на обустройство региональных соединительных линий легли на бюджеты местных правительств. В частности, президент Румынии отчитался на бакинской конференции о постройке внутреннего газопровода BRUA, позволившего завершить модернизацию интерконнекторов с Болгарией и Венгрией. Также им было озвучено, что компания Transgaz Romania получила возможность осуществлять в отношении газотранспортных систем обоюдный реверс в сторону Греции, Болгарии и Венгрии. Таким образом, контуры идеи большого газового хаба на территории Турции приобретают все более отчетливые очертания. Этот масштабный проект под политическим покровительством президента Эрдогана, который уже в ближайшей перспективе должен перейти в стадию реализации, позволит SOCAR и «Газпрому» «расфасовывать» достаточные объемы поставок основным потребителям в нужных пропорциях, распределяя между собой рынки и доходы от тех или иных контрактных обязательств.

Также в последние полгода закладывались основы долгосрочного партнерства Азербайджана с ЕС в области устойчивой энергетики и декарбонизации. В отличие от политически обусловленных вопросов "Восточного партнерства", новая кооперация Азербайджана с Евросоюзом сосредоточена на возобновляемых источниках энергии и усилении взаимосвязи энергосистем Южного Кавказа и европейского причерноморья. Одновременная игра Азербайджана на полях газовой и возобновляемой энергетики, несомненно, становится политическим "коньком" Баку, залогом того, что Азербайджан не просто сохраняет свои позиции альтернативного экспортера углеводородов, но и становится полноценным донором новых технологических энергоресурсов в соответствии со всеми современными требованиями, включающими политэкономическую диверсификацию и декарбонизацию европейской экономики. Саудиты пошли дальше Апшерона В перечне подписанных меморандумов и новых проектов, озвученных на полях 9-го заседания Консультативного совета ЮГК, следует отметить контракт между SOCAR и Romgaz S.A. на поставку с 1 апреля 2023 до 1 апреля 2024 года одного миллиарда кубометров природного газа. Стоимость проекта не оглашается, известно лишь, что действующий спотовый краткосрочный контракт предусматривает поставку со стороны SOCAR до 300 миллионов кубометров газа с 1 января по 1 апреля 2023 года. Также был подтвержден рост поставок газа в Турцию в 2023 году на 19 процентов, что составит в общей сложности до 10 миллиардов кубометров. Помимо этого, оформились новые проекты в сфере возобновляемой энергетики: - состоялось первое министерское заседание по проекту морского кабеля Black Sea Energy, разработку технико-экономического обоснования которого планируется завершить в сентябре. Известно, что строительство займет 3-4 года, и что Европейская комиссия планирует выделить на монтаж и оборудование 2,3 миллиарда евро;

- саудовская ACWA Power, помимо действующего проекта ветряной электростанции "Хызы-Апшерон" (240 МВт) и одного проекта СЭС, подписала в Баку три меморандума: по проекту морской ветростанции мощностью в 1,5 ГВт, наземной ветростанции в 1 ГВт и развитию систем хранения и накопления генерации для планируемого черноморского кабеля; - также рассматривается возможность строительства СЭС мощностью не менее 500 МВт в Нахичеванской автономии. В целом же, с декабря 2022 по февраль 2023 года Азербайджан, помимо договоров с саудовцами, подписал два крупнейших меморандума по возобновляемым источникам энергии на море и на суше с дубайской Masdar (10 ГВт) и австралийской Fortescue -12 ГВт. Средиземноморская "экспансия" SOCAR На фоне бакинского форума почти незамеченным остался Меморандум о взаимопонимании в вопросах энергетики между Азербайджаном и Алжиром, утвержденный накануне к реализации президентом Ильхамом Алиевым. Речь идет о том, что SOCAR будет принимать участие в разведке и добыче газа на суше и на шельфе Алжира. Помимо этого, Баку и Алжир будут обсуждать совместные проекты в области нефтехимии и, что самое интересное, "реализацию проектов по производству зеленой энергии и проведение исследований по транспортировке водорода, созданию регулирующих и управляющих предприятий в нефтегазовой отрасли, а также реализацию совместных проектов".