Фархад Ахмедов помог пострадавшим в Турции на миллион долларов все еще актуально
Помочь пострадавшим от разрушительных землетрясений в Турции помимо государства взялись и частные компании из Азербайджана. Среди них ЗАО AzNar в Гёйчае, принадлежащее бизнесмену и меценату Фархаду Ахмедову.
В сообщении компании отмечается, что в Турцию были отправлены два грузовика с предметами первой необходимости для пострадавших от землетрясений: средства гигиены, теплая одежда, одеяла, а также фруктовые соки и джемы, произведенные на заводе AzNar, и др.
Сегодня, 10 февраля, при участии Ахмедова гуманитарная помощь была погружена на грузовики перед зданием компании в Гёйчае и отправлена в Турцию.
Помимо этого, AzNar приобрело 10 вагон-домов с двумя комнатами и санузлом для временного проживания лиц, оставшихся без крова в результате землетрясения. Их общая стоимость составляет 150 тысяч долларов.
Кроме того, ЗАО перечислило 150 тысяч евро Агентству по чрезвычайным ситуациям Турции (AFAD) для помощи пострадавшим от землетрясения. Таким образом, общая сумма помощи компании пострадавшим от стихийного бедствия составляет более 1 миллиона долларов.