Помочь пострадавшим от разрушительных землетрясений в Турции помимо государства взялись и частные компании из Азербайджана. Среди них ЗАО AzNar в Гёйчае, принадлежащее бизнесмену и меценату Фархаду Ахмедову.

В сообщении компании отмечается, что в Турцию были отправлены два грузовика с предметами первой необходимости для пострадавших от землетрясений: средства гигиены, теплая одежда, одеяла, а также фруктовые соки и джемы, произведенные на заводе AzNar, и др.

Сегодня, 10 февраля, при участии Ахмедова гуманитарная помощь была погружена на грузовики перед зданием компании в Гёйчае и отправлена в Турцию.

Помимо этого, AzNar приобрело 10 вагон-домов с двумя комнатами и санузлом для временного проживания лиц, оставшихся без крова в результате землетрясения. Их общая стоимость составляет 150 тысяч долларов.