Леонид Швец, автор haqqin.az 15:30

Владимир Путин выступил на Валдайском форуме, любимом с некоторых пор мероприятии российской власти, где можно в расслабленном состоянии поговорить о величии России, мерзости Запада и о неизбежной победе русских, богоизбранного народа над сатанинскими ордами англосаксов и их приспешников. Казалось бы, когда говорит такой великий человек, должны смолкать птицы, и все человечество с открытым ртом внимать каждому его слову.

Разумеется, СМИ в очередной раз разнесли по своим лентам и экранам, что Россия ни на кого не нападала, в европейских странах кризис, а российская экономика растет как на дрожжах, несмотря на все козни. Что здесь нового? Что здесь правда? В чем польза выслушивания самодовольных речей человека, который давно потерял связь с реальностью? В науке есть такое понятие, как перформативный речевой акт. Это когда произносимые слова обладают силой менять реальность. И Путин как человек вполне еще могущественный, конечно, способен выдавать перформативы. Таким было его объявление войны Украине или недвусмысленные угрозы Пригожину, которые были реализованы два месяца спустя после мятежа. Сейчас он рассказывает о пяти килограммах кокаина и взрыве гранаты на борту самолета, это так мило. Так что было бы большой ошибкой никогда не слушать Путина. Но когда он пытается объяснить свои решения широкой аудитории или описать окружающую реальность – поберегите свои уши. Самым показательным и символическим оказалось поведение курса российского рубля к доллару на фоне заявлений российского лидера об успехах российской экономики. Известно, насколько это чувствительный механизм к словам политических деятелей или ведущих финансовых фигур. Так вот, буквально во время выступления Путина курс российского рубля превысил планку в сто рублей за доллар и, больше того, впервые Московская биржа закрылась на этих показателях, не дождавшись обратного отката. Это при том, что Центробанк месяц назад резко поднял учетную ставку, чтобы воспрепятствовать переходу этой психологической планки.