Путин уже всех победил главная тема
Владимир Путин выступил на Валдайском форуме, любимом с некоторых пор мероприятии российской власти, где можно в расслабленном состоянии поговорить о величии России, мерзости Запада и о неизбежной победе русских, богоизбранного народа над сатанинскими ордами англосаксов и их приспешников.
Казалось бы, когда говорит такой великий человек, должны смолкать птицы, и все человечество с открытым ртом внимать каждому его слову.
Разумеется, СМИ в очередной раз разнесли по своим лентам и экранам, что Россия ни на кого не нападала, в европейских странах кризис, а российская экономика растет как на дрожжах, несмотря на все козни. Что здесь нового? Что здесь правда? В чем польза выслушивания самодовольных речей человека, который давно потерял связь с реальностью?
В науке есть такое понятие, как перформативный речевой акт. Это когда произносимые слова обладают силой менять реальность. И Путин как человек вполне еще могущественный, конечно, способен выдавать перформативы. Таким было его объявление войны Украине или недвусмысленные угрозы Пригожину, которые были реализованы два месяца спустя после мятежа. Сейчас он рассказывает о пяти килограммах кокаина и взрыве гранаты на борту самолета, это так мило. Так что было бы большой ошибкой никогда не слушать Путина. Но когда он пытается объяснить свои решения широкой аудитории или описать окружающую реальность – поберегите свои уши.
Самым показательным и символическим оказалось поведение курса российского рубля к доллару на фоне заявлений российского лидера об успехах российской экономики. Известно, насколько это чувствительный механизм к словам политических деятелей или ведущих финансовых фигур. Так вот, буквально во время выступления Путина курс российского рубля превысил планку в сто рублей за доллар и, больше того, впервые Московская биржа закрылась на этих показателях, не дождавшись обратного отката. Это при том, что Центробанк месяц назад резко поднял учетную ставку, чтобы воспрепятствовать переходу этой психологической планки.
Российские граждане не очень разбираются в экономике, но поведение доллара действует на них завораживающе. И если начальство уверяет, что все в порядке, а буржуйская валюта при этом нагло прет вверх, значит, дело пахнет жареным. О жареном говорит и хроническая нехватка горючего, и отказывающиеся регулироваться цены на него, эта предательская реальность, которую в упор не хочет видеть Путин.
Как отметила политолог Татьяна Становая, комментируя поведение президента РФ на Валдайском форуме, «судя по тому, что говорит Путин, в его глазах Россия всех уже победила. Конечно, враг еще силен и коварен, но уже обречен. Это важно для понимания логики действий». Да, у себя в голове Путин уже победил, дело за малым: пересадить свою голову всем остальным.
А еще в реальности продолжается попытка принудить Украину к сдаче, насколько обреченная на провал, настолько варварская. Путин же заявил, что задачи «денацификации» будут непременно выполнены. В рамках ее выполнения в тот же день, когда денацификатор, вальяжно развалившись в кресле, отвечал со сцены на вопросы лебезящей перед ним аудитории, в украинском селе Гроза в Харьковской области ударом ракеты, судя по всему, «Искандер», были убиты больше пятидесяти человек, пришедших в местное кафе на поминки односельчанина. Среди убитых – шестилетний ребенок. Разбор завалов продолжается, так что счет жертв еще не закончен. Российское величие напиталось новой порцией крови.