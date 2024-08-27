Новый виток торговой войны США с Китаем

Пекин выступает против внесения Вашингтоном китайских компаний в свой санкционный список. Как говорится в заявлении Министерства коммерции КНР, действия Вашингтона нарушают международный торговый порядок и препятствуют нормальному экономическому обмену. Министерство обещает предпринять необходимые меры для решительной защиты законных прав своих компаний. Таков ответ министерства на введение санкций против китайских компаний, помогающих России. А между тем китайская газета Global Times отмечает, что внешняя торговля КНР растет благодаря расширению круга партнеров и вопреки ограничительным мерам Запада. Так, по данным Главного таможенного управления (ГТУ) КНР, объем внешней торговли страны достиг за январь-июль рекордных 3,46 трлн долларов. Этому способствовали производственные мощности страны и растущий спрос за рубежом, а также диверсификация круга внешнеторговых партнеров.

И действительно, за семь месяцев китайский экспорт достиг 2,01 трлн долларов, повысившись на 4% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Импорт при этом составил 1,49 трлн долларов, продемонстрировав рост на уровне 2,8%. В целом же положительное сальдо страны за семь месяцев достигло 518 млрд долларов, что на 7,9% больше, чем за аналогичный период 2023 года. И все это не только за счет России - объем китайско-российской торговли за этот период составил 136,67 млрд долларов, увеличившись в годовом исчислении всего на 1,6%. Масштабы роста торговли страны в последние месяцы не поддаются протекционистским мерам западных стран и вопиющему повышению тарифов на китайские товары. И это подтверждает устойчивость и конкурентоспособность китайской экономики, несмотря на имеющиеся внутренние и внешние проблемы. Даже несмотря на введенную США блокаду китайской промышленности, экспорт интегральных схем увеличился на 25,8% в годовом исчислении, а экспорт автомобилей вырос на 20,7%. А китайские эксперты считают, что экономика страны продолжит восстанавливаться во втором полугодии и будет двигаться по устойчивой траектории для достижения целевого показателя роста ВВП на уровне около 5%. Отмечая при этом роль целенаправленных мер стимулирования, которые принимает руководство КНР. Особое недовольство Пекина вызывают «злоупотребления» США мерами экспортного контроля, что наносит удар по глобальному рынку полупроводников, приводят к его фрагментации. США серьезно отступили от принципов свободной торговли и многосторонних торговых правил, они наносят серьезный удар по стабильности глобальных производственно-сбытовых цепочек, считает Минкоммерции, решительно выступая против этого.