Попал в заложники, похудел на 25 кг, но думал о матери и детях

В операции, сообщает армейская пресс-служба, были задействованы бойцы из спецназа ШАБАКа, из спецподразделения «Шайетет 13», военного спецназа «Яхалом» и 401 бригады. Никакие подробности не приводятся «в интересах безопасности похищенных, израильских сил и безопасности государства». Правда, The New York Times утверждает, что Фархан аль-Кади был найден и спасен не в ходе продуманной операции, а случайно, при прочесывании туннелей.

На юге сектора Газа прошла успешная операция, в результате которой на свободе оказался 52-летний Фархан аль-Кади, один из заложников, захваченных ХАМАС 7 октября прошлого года. Житель бедуинской общины недалеко от города Рахат, сторож упаковочной фабрики в кибуце Маген, отец одиннадцати детей, Фархан аль-Кади провел в плену 326 дней.

Сообщается, что заложник был освобожден из подземного тоннеля в Рафиахе, на месте же рассказал спецназовцам дополнительные данные, которые, очевидно, могут прояснить ситуацию с другими захваченными в плен. Считается, что в руках террористов находятся еще 108 человек, похищенных 7 октября.

Всего угнанных в плен – 251 человек, 105 заложников были освобождены в ноябре 2023 года по результатам сделки с ХАМАС, 34, предположительно, мертвы. Тела шестерых погибших в плену были найдены в секторе Газа на прошлой неделе. Реальные цифры находящихся в плену, как живых, так и мертвых, могут отличаться. На вопрос о точном числе заложников пресс-секретарь ХАМАС в Ливане Осама Хамдан в июньском интервью CNN заявил: «Я не знаю, и никто не знает».

Прошлая операция по освобождению заложников была как раз в июне, тогда ЦАХАЛ удалось вытащить четверых, все они были захвачены террористами на месте проведения музыкального фестиваля. В операции 8 июня один спецназовец погиб: в силу определенных обстоятельств действовать пришлось днем, в людном районе, с большим риском. Позже палестинская сторона заявила, что погибло более двухсот мирных жителей Газы, но эту информацию невозможно проверить.

Проблема освобождения заложников по-прежнему остается крайне сложным вопросом, который требует договоренности Израиля с ХАМАС. В ситуации же, когда все большее внимание переключается на северный фронт противостояния с ливанской «Хезболлой», для Израиля тем более важно обезопасить себя с юга. Израильское руководство неоднократно делало заявления, что не намерено отказываться от контроля над Филадельфийским коридором – границей между сектором Газа и Египтом, через которую террористы провозят оружие. Для ХАМАС утрата контроля за Филадельфийским коридором и приграничным городом Рафа смерти подобна.

Между тем становятся известны подробности об обретшем свободу Фархане аль-Кади. В плену он потерял 25 килограммов веса, поскольку питался лишь хлебом, которого к тому же все время не хватало. Его первым вопросом к многочисленным родственникам, приехавшим к нему в больницу, стал вопрос о матери, которая болела до его похищения, затем – о детях.