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Американцы не знают, как выйти из ловушки под названием «Украина»
Новость дня
Американцы не знают, как выйти из ловушки под названием «Украина»

Армения избавляется в Украине от российского вооружения, получая на Западе современное оружие

наш обзор
Отдел информации
01:38 6964

По сообщениям из российских источников, Армения, покупающая у Индии и стран Запада современное оружие, включая средства ПВО, одновременно передает Вооруженным силам Украины ракеты и зенитно-ракетные комплексы советского производства.

Илья Туманов, бывший российский военный летчик и блогер, известный под псевдонимом Fighterbomber, пишет в своем Telegram-канале, что Армения передала украинцам значительную часть своих систем ПВО. В частности, речь идет о комплексах С-300, «Бук», «Оса» и «Тор», а также о соответствующих ракетах для этих систем.

Источники в Ереване не исключают, что, столкнувшись с внутренними и внешними вызовами, Армения вполне могла принять решение передать Украине устаревшие системы ПВО и ракетные комплексы из своего арсенала, чтобы заручиться таким образом поддержкой и защитой со стороны Вашингтона

Туманов иронически замечает, что именно так, передавая Киеву комплексы ПВО, Армения «отблагодарила» Россию за многолетнюю поддержку, и называет решение Еревана «шагом, направленным в свете войны в Украине против российских интересов».

Комментариев по этому поводу от Министерства обороны России и других структур пока не поступало. Однако еще до Туманова ряд российских источников сообщали, что Армения передала Украине из своих запасов несколько ЗРК С-125 «Печора» и ракет «Точка-У».

Источники в Ереване не исключают, что, столкнувшись с внутренними и внешними вызовами, Армения вполне могла принять решение передать Украине устаревшие системы ПВО и ракетные комплексы из своего арсенала, чтобы заручиться таким образом поддержкой и защитой со стороны Вашингтона.

Как утверждают военные эксперты, для современных армий системы С-125 и комплексы «Точка-У» давно утратили актуальность. Но в то же время они вполне могли пригодиться ВСУ, испытывающим хроническую нехватку средств ПВО и боеприпасов.

Франция передала Еревану на основании соглашения, подписанного осенью 2023 года, три радара Ground Master 200

Следует также отметить, что в ходе 44-дневной войны в Карабахе и последующих столкновений между армянскими и азербайджанскими пограничниками система ПВО Армении, состоявшая из советских зенитно-ракетных комплексов, оказалась полностью беспомощной перед БПЛА и высокоточным оружием армии Азербайджана. В результате большая их часть была выведена из строя, а Армения в рамках программы перевооружения начала в последние годы закупать более современные ЗРК и радары из Индии, Франции и других стран.

В частности, в прошлом году Армения заказала у Индии крупную партию современных зенитно-ракетных комплексов Akash 1S, производимых на базе советских ЗРК С-125, которые, как пишет сайт Indian Defense Research Wing (IDRW), освещающий новости индийского ВПК, планирует поставить их уже в нынешнем году.

В свою очередь, Франция передала Еревану на основании соглашения, подписанного осенью 2023 года, три радара Ground Master 200.

Кроме того, как сообщают источники в Париже, Армения готовится закупать у Франции зенитно-ракетные комплексы ближнего радиуса действия Mistral.

Исходя из чего можно предположить, что передача Украине устаревших систем ПВО и ракет советского производства могла быть для Еревана частью сделки с французскими и американскими партнерами в духе модной на Западе акции автодилеров «Сдай пять старых моделей, чтобы получить одну новую».

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