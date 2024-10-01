Давай позовем «ядерного папу»

Международное сообщество все еще обсуждает заявление российского президента на заседании Совета безопасности РФ, прошедшем 25 сентября, где он объявил о корректировке российской ядерной доктрины. Путин пояснил, что в будущем ядерные державы, поддержавшие нападение на Россию другой страны, будут рассматриваться как агрессоры. Если Кремль рассчитывал таким образом запугать Запад – то совершенно зря. Запад не испугался, что вполне естественно: после бесконечного числа разнообразных красных линий и засечных черт, которые суетливо проводили российские управители… Вот только несколько реакций на грозный тон Владимира Путина. «Анонсированные Путиным изменения в ядерной доктрине являются попыткой запугивания как Украины, так и НАТО в целом, — заявил генсек НАТО Столтенберг на мероприятии в Вашингтоне. – Которые не заслуживают внимания».

«Необходимо заявить о недопустимости подобной риторики, особенно в то время, когда в Нью-Йорке проходит Генеральная ассамблея ООН», - сказал Энтони Блинкен. – «Когда российский президент ранее бряцал ядерным оружием, многие в мире, включая Китай, ясно говорили о безответственности такого его поведения». Представитель ЕС Петер Стано заявил, что новые угрозы Владимира Путина по применению ядерного оружия против неядерных стран не изменят позицию Евросоюза относительно продолжения поддержки Украины. Министр обороны ФРГ Писториус вообще оказался комментировать анонсированные Россией изменения в ядерной доктрине: «Наша роль не состоит в том, чтобы быть рупором угроз Путина. Если завтра он придумает еще что-то, пусть распространяет это по своим каналам». Иной реакции ожидать и не следовало. Поскольку не кто иной, как пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков через несколько часов после заседания СБ РФ сказал следующее: «Озвученные изменения в ядерную доктрину нужно считать определенным сигналом недружественным странам. Обновленная ядерная доктрина посылает Западу сигнал с предупреждением о последствиях в случае нападения на Россию, причем необязательно ядерными средствами».

А затем и вовсе произвел контрольный выстрел в попытки придать этому мероприятию серьезность: «Корректировки в основы государственной политики по ядерному сдерживанию сформулированы, решение об их публикации будет приниматься позже». То есть прямо дал понять: «Если к нашим угрозам отнесутся серьезно – то мы от этих корректировок откажемся». Ну и кто после этого их пугаться станет? Ведь, по его словам, заседание российского Совбеза было вовсе не про изменения в доктрине ядерного сдерживания, а про некий «сигнал» недружественным странам. То есть сугубо тактический ход, к стратегии не имеющий никакого отношения. Да еще и снабженный оговорками типа «то ли будет, то ли нет». Вышло странно и даже как-то по-детски. Странно – потому что важнейший, по сути, документ под местечковую реальность не слишком удачной региональной войны, где «ядерный» масштаб имеет только вранье российской стороны, да завидное упорство ведения боев за «избушку лесника». По-детски - потому что все выглядело как желание «позвать ядерного папу», иными словами – когда сам не можешь справиться с противником в драке и обещаешь позвать папу, который занимается в «секции бокса мастера спорта Сергея Кожугетовича Шойгу».