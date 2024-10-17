Эрдоган с Барзани и курдами против Израиля с PKK

Не так давно Девлет Бахчели, лидер турецкой Партии националистического движения (ПНД), совершил неожиданный для многих шаг, протянув руку в ходе открытия зимней парламентской сессии представителям фракции партии DEM, известной как политическое крыло Рабочей партии Курдистана (РПК). Что, естественно, вызвало в стране бурные обсуждения, особенно после того, как Бахчели, комментируя этот жест, заявил: «Протянув руку DEM, я предложил ей стать общественной партией Турции». Другими словами, Девлет Бахчели дал понять политическому истеблишменту страны, что намерен убедить сторонников DEM отказаться от связей с террористами и стать органичной частью политической системы Турции.

Выступивший затем президент Реджеп Тайип Эрдоган, поддержавший инициативу Бахчели, вначале заявил, что партии DEM необходимо дистанцироваться от терроризма, а потом добавил, что «невозможно заниматься политикой, держа в одной руке оружие», прозрачно намекнув на давние связи этой партии с вооруженной борьбой Рабочей партии Курдистана. Завершая выступление в парламенте, Эрдоган вновь подчеркнул, что в турецкой политике нет и не может быть места террористическим организациям. Однако в ответ на жест Бахчели и призывы Эрдогана представители DEM заявили, что любые переговоры и новый «мирный процесс» могут начаться только в том случае, если в них примет участие Абдулла Оджалан — лидер РПК, отбывающий с 1999 года пожизненное тюремное заключение. Таким образом, руководство DEM, по сути, продемонстрировало свою приверженность политике, связанной с РПК, что еще более ожесточило критику в их адрес. И вот 15 октября на заседании своей партии Девлет Бахчели вновь поднял эту тему, подчеркнув, что ради национальных интересов Турции готов на политический диалог, при этом предупредив DEM, что его протянутую руку с предложением сотрудничества не следует расценивать как проявление слабости. Бахчели подчеркнул, что Абдулла Оджалан должен публично объявить о прекращении террористической деятельности и роспуске РПК, поскольку Турция ни при каких обстоятельствах и ни при каких условиях не будет вести с террористами переговоры.

Как и следовало ожидать, заявления председателя Партии националистического движения не остались без ответа. Один из ключевых лидеров РПК Бесе Хозат, находящийся в международном розыске, заявил, что РПК решительно против любых мирных переговоров, поскольку нынешняя ситуация на Ближнем Востоке дает курдам новые возможности для усиления своих позиций. Хозат также ясно дал понять, что Турция опасается дальнейшего усиления влияния РПК в регионе. Международные эксперты уточняют в этой связи, что в последние годы авторитет Оджалана как фактор влияния на деятельность РПК значительно ослаб. Организацией все чаще руководят внешние игроки, включая представителей международных разведслужб и криминальных структур, связанных с наркоторговлей. А поздно вечером 15 октября стала известна информация о визите в Анкару Нечирвана Барзани, главы Регионального правительства Иракского Курдистана и его переговорах с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Сам по себе факт посещения Анкары, учитывая поддержку Барзани операций вооруженных сил Турции против РПК в Северном Ираке, вряд ли можно назвать неожиданностью. И тем не менее наблюдатели отмечают его внезапный характер и тот факт, что встреча с президентом Турции проходила уже после того, как Эрдоган публично поддержал инициативу Бахчели по нормализации отношений с DEM. После завершения переговоров с Нечирваном Барзани Управление по коммуникациям президента Турции сообщило, что на встрече обсуждались как региональные, так и глобальные вопросы. В частности, Эрдоган выразил обеспокоенность «ростом агрессии Израиля», что, по мнению президента Турции, чревато началом полномасштабной войны в регионе.

Эрдоган подчеркнул, что Турция придает большое значение стабильности и безопасности в регионе, высоко оценив усилия властей Ирака по предотвращению конфликта, а также пожелал успешного проведения в Иракском Курдистане парламентских выборов, запланированных на 20 октября, выразив надежду на участие в них представителей «Фронта иракских туркменов». Как следует из сообщений для прессы, один из ключевых вопросов переговоров касался нынешних действий Израиля в секторе Газа и Южном Ливане. Эрдоган поделился с Барзани опасениями Турции, что такие террористические организации, как Рабочая партия Курдистана, могут воспользоваться дестабилизирующей ситуацией на Ближнем Востоке и вовлечь в этот процесс Ирак. Учитывая, что ранее турецкий лидер уже призывал иракского премьер-министра Мухаммеда Шиа ас-Судани держать проиранские силы в Ираке в стороне от этих процессов, не исключено, что и Барзани, известный своими давними и теплыми отношениями с Израилем, также получил от Анкары аналогичное предупреждение. Другим обсуждаемым вопросом стали предстоящие выборы в парламент Иракского Курдистана. По мнению наблюдателей, визит Барзани в Турцию накануне выборов мог быть связан с возможным альянсом Демократической партии Курдистана (КDP), председателем которой он является, и Фронта иракских туркменов, созданного для противостояния поддерживающему РПК Патриотическому союзу Курдистана (ПСК), который возглавляет Бафил Талабани. Этот альянс прошел своеобразную «обкатку» в ходе губернаторских выборов в Киркуке, где КDP и туркмaны объединились против союза ПСК и проиранской партии «Хашди Шааби».