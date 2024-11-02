Что будет в Молдове, если Санду проиграет выборы

В Молдове первая суббота ноября стала так называемым «днем тишины», поскольку в воскресенье состоится окончательное голосование на президентских выборах. Во второй тур выборов вышли действующая глава государства, кандидат от правящей партии PAS Майя Санду и бывший генеральный прокурор республики Александр Стояногло, которого выдвинула партия социалистов во главе с экс-президентом Игорем Додоном. Лейтмотивом последнего этапа предвыборной гонки оказалась череда обвинений и подозрений в фальсификации первого тура и референдума о вступлении в ЕС, проходивших одновременно. Причем ни одна сторона не обвиняет непосредственно кандидатов: сторонники Стояногло возмущаются эксплуатацией админресурса, а представители партии власти и правительства говорят о пресловутой «руке Москвы», которая действует через «преступные сети». В последние дни перед выборами посредством СМС и объявлений в общественном транспорте молдавская полиция активно информировала о штрафах за подкуп избирателей – 57 тыс леев (более $3 тыс) за дачу денег и 37,5 тыс леев (около $2 тыс) за получение денег.

Кроме того, силовики отчитались об очередной серии обысков и задержаний в различных регионах Молдовы по делу о покупке голосов. Речь идет об одном и том же политическом блоке «Победа», который был учрежден беглым олигархом Иланом Шором. Вечером в пятницу к молдавским гражданам обратился глава правящего правительства Дорин Речан с сообщением о «беспрецедентной атаке» на страну. По его словам, жителям Молдовы, включая местных знаменитостей и госчиновников, на телефоны поступили звонки с угрозами и требованием голосовать за определенного кандидата. Его имя не прозвучало. Премьер утверждает, что цель таких действий – «посеять панику и страх, чтобы люди боялись прийти на выборы», но правоохранители гарантируют защиту и безопасность. Противника Майи Санду в качестве бенефициара электоральной коррупции не назвал никто из представителей власти, однако она сама в сделанном на днях обращении приветствовала тех, кто проголосовал за третьего фаворита гонки Ренато Усатого, и заявила, что не будь «воровства голосов», её оппонентом мог бы стать как раз Усатый. Кстати, интригу второго тура эксцентричный политик не раскрыл. Вопрос о шансах Александра Стояногло на победу упирается и в электорат этого кандидата: ни много, ни мало 13%. Будто в насмешку над прогнозами аналитиков Ренато Усатый отказался предоставлять поддержку кому-либо из конкурентов. Учитывая его своеобразную политическую риторику – от поддержки России до жесткой критики Путина и от агитации за Санду четыре года назад до резких упреков в ее адрес, - избиратели Усатого могут встать на сторону Стояногло с точки зрения протестного голосования.

При этом, будучи кандидатом от социалистов, традиционно ассоциируемых с восточным вектором, бывший генпрокурор условно считается пророссийским политиком, что позволяет ему претендовать на голоса противников евроинтеграции. Напомним, что результат референдума показал разделение молдавского общества на две почти равные половины, и лишь десятые доли процента решили его исход в пользу вступления в ЕС. Теперь у Стояногло в случае победы на выборах будут полномочия заблокировать изменение Конституции после плебисцита. Со своей стороны претендент на высшую должность в стране обещает быть президентом «для всех», вне зависимости от внешних и внутренних политических предпочтений. Он поддерживает евроинтеграцию, призывая в то же время уклоняться от геополитики. На днях в интервью Reuters политик предложил потенциальную «перезагрузку» отношений с Москвой и выразил согласие встретиться с Владимиром Путиным, если это «выгодно большинству молдавского общества». Александр Стояногло категорически отрицает любые связи и даже контакты как с представителями Кремля, так и Илана Шора, агентам которого вменяют в вину воздействие на результаты голосования. Со своей стороны выдвинувшие кандидатуру Стояногло социалисты обвиняют партию Майи Санду в злоупотреблении административным ресурсом. Собственно, члены правительства и премьер-министр не скрывали, что проводят предвыборные встречи и ведут агитацию в пользу президента. Правда, как поясняли некоторые из них, и как заявляли депутаты парламентского большинства, эту деятельность они осуществляли в нерабочее время.