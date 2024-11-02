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Таинственный запах будоражит жителей Баку
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Таинственный запах будоражит жителей Баку

Что будет в Молдове, если Санду проиграет выборы

haqqin.az из Кишинева
Анна Жданова, специально для haqqin.az, Кишинев
18:38 860

В Молдове первая суббота ноября стала так называемым «днем тишины», поскольку в воскресенье состоится окончательное голосование на президентских выборах. Во второй тур выборов вышли действующая глава государства, кандидат от правящей партии PAS Майя Санду и бывший генеральный прокурор республики Александр Стояногло, которого выдвинула партия социалистов во главе с экс-президентом Игорем Додоном.

Лейтмотивом последнего этапа предвыборной гонки оказалась череда обвинений и подозрений в фальсификации первого тура и референдума о вступлении в ЕС, проходивших одновременно. Причем ни одна сторона не обвиняет непосредственно кандидатов: сторонники Стояногло возмущаются эксплуатацией админресурса, а представители партии власти и правительства говорят о пресловутой «руке Москвы», которая действует через «преступные сети».

В последние дни перед выборами посредством СМС и объявлений в общественном транспорте молдавская полиция активно информировала о штрафах за подкуп избирателей – 57 тыс леев (более $3 тыс) за дачу денег и 37,5 тыс леев (около $2 тыс) за получение денег.

Сыграет ли фактор жертвы на фоне образа несправедливо уволенного прокурора в пользу Стояногло и в пользу протестного голосования против Санду, сейчас не предскажет даже самый опытный аналитик

Кроме того, силовики отчитались об очередной серии обысков и задержаний в различных регионах Молдовы по делу о покупке голосов. Речь идет об одном и том же политическом блоке «Победа», который был учрежден беглым олигархом Иланом Шором.

Вечером в пятницу к молдавским гражданам обратился глава правящего правительства Дорин Речан с сообщением о «беспрецедентной атаке» на страну. По его словам, жителям Молдовы, включая местных знаменитостей и госчиновников, на телефоны поступили звонки с угрозами и требованием голосовать за определенного кандидата. Его имя не прозвучало. Премьер утверждает, что цель таких действий – «посеять панику и страх, чтобы люди боялись прийти на выборы», но правоохранители гарантируют защиту и безопасность.

Противника Майи Санду в качестве бенефициара электоральной коррупции не назвал никто из представителей власти, однако она сама в сделанном на днях обращении приветствовала тех, кто проголосовал за третьего фаворита гонки Ренато Усатого, и заявила, что не будь «воровства голосов», её оппонентом мог бы стать как раз Усатый.

Кстати, интригу второго тура эксцентричный политик не раскрыл. Вопрос о шансах Александра Стояногло на победу упирается и в электорат этого кандидата: ни много, ни мало 13%. Будто в насмешку над прогнозами аналитиков Ренато Усатый отказался предоставлять поддержку кому-либо из конкурентов. Учитывая его своеобразную политическую риторику – от поддержки России до жесткой критики Путина и от агитации за Санду четыре года назад до резких упреков в ее адрес, - избиратели Усатого могут встать на сторону Стояногло с точки зрения протестного голосования.

Всё же, несмотря на укрепление рейтингов Стояногло и протестные настроения, большинство специалистов отдают приоритет его конкурентке, принимая во внимание хотя бы абсолютную приверженность диаспоры европейской доктрине, а это около четверти миллиона голосов выходцев из Молдовы

При этом, будучи кандидатом от социалистов, традиционно ассоциируемых с восточным вектором, бывший генпрокурор условно считается пророссийским политиком, что позволяет ему претендовать на голоса противников евроинтеграции.

Напомним, что результат референдума показал разделение молдавского общества на две почти равные половины, и лишь десятые доли процента решили его исход в пользу вступления в ЕС. Теперь у Стояногло в случае победы на выборах будут полномочия заблокировать изменение Конституции после плебисцита.

Со своей стороны претендент на высшую должность в стране обещает быть президентом «для всех», вне зависимости от внешних и внутренних политических предпочтений. Он поддерживает евроинтеграцию, призывая в то же время уклоняться от геополитики. На днях в интервью Reuters политик предложил потенциальную «перезагрузку» отношений с Москвой и выразил согласие встретиться с Владимиром Путиным, если это «выгодно большинству молдавского общества». 

Александр Стояногло категорически отрицает любые связи и даже контакты как с представителями Кремля, так и Илана Шора, агентам которого вменяют в вину воздействие на результаты голосования. Со своей стороны выдвинувшие кандидатуру Стояногло социалисты обвиняют партию Майи Санду в злоупотреблении административным ресурсом.

Собственно, члены правительства и премьер-министр не скрывали, что проводят предвыборные встречи и ведут агитацию в пользу президента. Правда, как поясняли некоторые из них, и как заявляли депутаты парламентского большинства, эту деятельность они осуществляли в нерабочее время.

Со своей стороны Стояногло обещает стать президентом «для всех», вне зависимости от внешних и внутренних политических предпочтений. Он поддерживает евроинтеграцию, призывая в то же время уклоняться от геополитики

Ранее разразился более острый скандал, повлекший за собой обвинения против сторонников Санду в ксенофобии. Несколько активистов её политформирования призвали не голосовать за Стояногло, потому что он гагауз, а не молдаванин и не румын.

В партии поспешили выступить с заверениями о толерантности и осуждением подобных выпадов, но политические комментаторы и игроки не преминули отреагировать весьма жестко. При этом одна из самых уважаемых наблюдательных миссий (Promo-LEX) указала в отчете, что и до, и после первого тура выборов самым частым поводом для разжигания ненависти был критерий «этнической принадлежности».

Сыграет ли фактор жертвы на фоне образа несправедливо уволенного прокурора в пользу Стояногло и в пользу протестного голосования против Санду, сейчас не предскажет даже самый опытный аналитик. Тем не менее, действующая глава государства обратила внимание на этот аспект и публично призвала «не виктимизировать» конкурента, когда в канун выборов назначили суд по одному из возбужденных против него уголовных дел.

Одновременно сторонники евроинтеграции и проевропейской власти предупреждают о последствиях победы оппонента на выборах. В первую очередь, делается акцент на потере преференций от ЕС – например, свободного визового режима, поддержки еврочиновников или финансовых вливаний. Министр образования Дан Перчун привел в пример Грузию, не получившую в отличие от Молдовы и Украины статус страны-кандидата в 2022 году.

Оппозиционеры Майи Санду, среди которых немало единомышленников по евровектору, опровергают подобные тезисы. Этот мотив звучал до начала предвыборной кампании и стал в минувшие годы одним из упреков нынешней власти: правящая партия, Кабмин и президент «присвоили» себе заслугу сближения с ЕС, тогда как договоры о либерализации виз и прочих выгодах для молдаван заключали предыдущие правительства. Соответственно, даже смена фигур на ключевых постах не повлияет на уже работающие соглашения.

Всё же, несмотря на укрепление рейтингов Стояногло и протестные настроения, большинство специалистов отдают приоритет его конкурентке, принимая во внимание хотя бы абсолютную приверженность диаспоры европейской доктрине, а это около четверти миллиона голосов выходцев из Молдовы. Но и здесь возможны сюрпризы. Как сказал на днях кандидат социалистов, молдавские «избиратели искушены, и их поведение порой непредсказуемо».

Итог президентских выборов в Молдове, который станет известен в ночь на ближайший понедельник, тоже таит дополнительный сюрприз. Результаты можно аннулировать, если удастся доказать крупные нарушения вроде массового подкупа избирателей.

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