Россия и Иран снова схлестнулись в Зангезуре

Как известно, война в Украине заложила прочную основу для партнерских отношений между Россией и Ираном, которые в последние полтора года заметно углубились. Тегеран активно поддерживает Москву в ее «спецоперации», поставляя армии РФ (хоть и не признавая это публично) беспилотники-камикадзе, артиллерийские снаряды и ракеты. Что выглядит закономерно, поскольку у Ирана и России есть «общий враг» - коллективный Запад. В результате отношения между Тегераном и Москвой продвинулись настолько, что стороны уже готовы подписать договор о стратегическом партнерстве. В то же время когда речь заходит о Южном Кавказе, то потенциальные стратегические партнеры в мгновение ока превращаются в непримиримых соперников. Беспрецедентно жесткая реакция Тегерана на планы Москвы относительно «Зангезурского коридора» в очередной раз подтвердила, что ирано-российское соперничество на Южном Кавказе имеет глубокие исторические корни.

В чем, судя по всему, убедились журналисты влиятельной The New York Times, направленные в Ереван для изучения радикальных геополитических изменений вокруг Армении и региона Южного Кавказа. Издание пишет, что, несмотря на видимое единство целей, Россия и Иран «остро конкурируют друг с другом за влияние и торговые пути в нестабильном регионе Южного Кавказа». В репортаже ведущей американской газеты отмечается, что пограничники ФСБ России, охраняющие армяно-иранскую границу на постах, установленных вдоль реки Аракс, вскоре покинут эти позиции. «Пограничная 30-мильная полоса между Ираном и Арменией является точкой поворота головокружительного геополитического сдвига, - пишет The New York Times. - Здесь, на Кавказе, в горном регионе, где Европа встречается с Азией, Россия и Иран все чаще рассматриваются как соперники, тогда как западные страны, к удивлению многих, находят некоторые общие интересы с Тегераном. Этот сложный и многонациональный клубок интересов и влияний бросает вызов общепринятым на Западе представлениям об альянсах и может быть перевернут с ног на голову после переизбрания Дональда Трампа на пост президента США».

В статье цитируется посол Ирана в Армении Мехди Собхани, подтвердивший, что в регионе налицо столкновение интересов Ирана и России. «Мы [Иран и РФ] не союзники, - заявил Собхани в одном из интервью. - У нас есть некоторые разногласия, и у нас есть некоторые общие интересы. Но это не значит, что мы союзники». Газета пишет, что на фоне укрепления стратегического партнерства Азербайджана с Израилем Армения все больше видит в Иране главного гаранта своего суверенитета. В то же время Россия стремится сдержать усиливающееся влияние Ирана в Армении и сохранить свои позиции в регионе, который находится на пересечении торговых путей, необходимых Москве для замещения импорта из западных стран. «Усложняя ситуацию, некоторые западные страны, находящиеся в настоящее время в конфликте с Ираном, считают, что их интересы на Кавказе, которые сводятся к предотвращению войны и снижению российского влияния в регионе, совпадают с интересами Тегерана», — пишет американское издание.

Маркус Риттер, глава миссии Евросоюза по мониторингу границ Армении, заявил, что иранцы «присутствуют в регионе и являются лучшими друзьями армян». По его словам, в то время как Россия и Азербайджан возмущены присутствием Евросоюза в регионе, Иран, похоже, оно устраивает. «Здесь все очень сложно», — констатирует Риттер. В репортаже The New York Times обозначена тревога официального Еревана, опасающегося, что с приходом Трампа США могут ужесточить политику в отношении Ирана. «Если конфликт между Ираном и Израилем, подпитываемый непрекращающимися боевыми действиями ЦАХАЛа в секторе Газа и Ливане, перерастет в полномасштабную войну, то это может помешать Тегерану встать на защиту Армении», - пишет американское издание. Как утверждают журналисты The New York Times, по горной дороге, проходящей через Зангезур, непрерывно движутся грузовики с иранскими номерными знаками. По их словам, эта дорога является ключевым маршрутом к северу от Персидского залива и критически важным для экспорта иранских товаров в Россию и Европу.