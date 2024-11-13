Россия и Иран снова схлестнулись в Зангезуре
Как известно, война в Украине заложила прочную основу для партнерских отношений между Россией и Ираном, которые в последние полтора года заметно углубились. Тегеран активно поддерживает Москву в ее «спецоперации», поставляя армии РФ (хоть и не признавая это публично) беспилотники-камикадзе, артиллерийские снаряды и ракеты. Что выглядит закономерно, поскольку у Ирана и России есть «общий враг» - коллективный Запад.
В результате отношения между Тегераном и Москвой продвинулись настолько, что стороны уже готовы подписать договор о стратегическом партнерстве.
В то же время когда речь заходит о Южном Кавказе, то потенциальные стратегические партнеры в мгновение ока превращаются в непримиримых соперников. Беспрецедентно жесткая реакция Тегерана на планы Москвы относительно «Зангезурского коридора» в очередной раз подтвердила, что ирано-российское соперничество на Южном Кавказе имеет глубокие исторические корни.
В чем, судя по всему, убедились журналисты влиятельной The New York Times, направленные в Ереван для изучения радикальных геополитических изменений вокруг Армении и региона Южного Кавказа. Издание пишет, что, несмотря на видимое единство целей, Россия и Иран «остро конкурируют друг с другом за влияние и торговые пути в нестабильном регионе Южного Кавказа».
В репортаже ведущей американской газеты отмечается, что пограничники ФСБ России, охраняющие армяно-иранскую границу на постах, установленных вдоль реки Аракс, вскоре покинут эти позиции.
«Пограничная 30-мильная полоса между Ираном и Арменией является точкой поворота головокружительного геополитического сдвига, - пишет The New York Times. - Здесь, на Кавказе, в горном регионе, где Европа встречается с Азией, Россия и Иран все чаще рассматриваются как соперники, тогда как западные страны, к удивлению многих, находят некоторые общие интересы с Тегераном. Этот сложный и многонациональный клубок интересов и влияний бросает вызов общепринятым на Западе представлениям об альянсах и может быть перевернут с ног на голову после переизбрания Дональда Трампа на пост президента США».
В статье цитируется посол Ирана в Армении Мехди Собхани, подтвердивший, что в регионе налицо столкновение интересов Ирана и России.
«Мы [Иран и РФ] не союзники, - заявил Собхани в одном из интервью. - У нас есть некоторые разногласия, и у нас есть некоторые общие интересы. Но это не значит, что мы союзники».
Газета пишет, что на фоне укрепления стратегического партнерства Азербайджана с Израилем Армения все больше видит в Иране главного гаранта своего суверенитета. В то же время Россия стремится сдержать усиливающееся влияние Ирана в Армении и сохранить свои позиции в регионе, который находится на пересечении торговых путей, необходимых Москве для замещения импорта из западных стран.
«Усложняя ситуацию, некоторые западные страны, находящиеся в настоящее время в конфликте с Ираном, считают, что их интересы на Кавказе, которые сводятся к предотвращению войны и снижению российского влияния в регионе, совпадают с интересами Тегерана», — пишет американское издание.
Маркус Риттер, глава миссии Евросоюза по мониторингу границ Армении, заявил, что иранцы «присутствуют в регионе и являются лучшими друзьями армян». По его словам, в то время как Россия и Азербайджан возмущены присутствием Евросоюза в регионе, Иран, похоже, оно устраивает.
«Здесь все очень сложно», — констатирует Риттер.
В репортаже The New York Times обозначена тревога официального Еревана, опасающегося, что с приходом Трампа США могут ужесточить политику в отношении Ирана.
«Если конфликт между Ираном и Израилем, подпитываемый непрекращающимися боевыми действиями ЦАХАЛа в секторе Газа и Ливане, перерастет в полномасштабную войну, то это может помешать Тегерану встать на защиту Армении», - пишет американское издание.
Как утверждают журналисты The New York Times, по горной дороге, проходящей через Зангезур, непрерывно движутся грузовики с иранскими номерными знаками. По их словам, эта дорога является ключевым маршрутом к северу от Персидского залива и критически важным для экспорта иранских товаров в Россию и Европу.
С другой стороны, Азербайджан и Россия стремятся открыть торговый коридор, проходящий с востока на запад через Зангезур в направлении Турции, который не будет находиться под контролем Армении. Ереван отвергает идею любого неконтролируемого им автомобильного или железнодорожного коридора на своей территории. Иран также выступает против этого, опасаясь блокировки своей северной границы.
«Это довольно своеобразная ситуация, - отметил иранист Ален Шадунц из Американского университета Армении. - С одной стороны, Иран движется к стратегическому партнерству с Россией в других областях. Но непосредственно на Южном Кавказе наблюдается очевидное расхождение интересов и позиций. Похоже также, что Иран и Россия не синхронизированы и на Ближнем Востоке, где Путин вместо того, чтобы поддержать Тегеран, позиционирует Россию как посредника между Израилем и Ираном. Тем не менее официальные лица в Москве настаивают на том, что и Россия, и Иран едины в противостоянии западной гегемонии».
NY Times также пишет, что администрация Джо Байдена подтолкнула Азербайджан и Армению к мирным переговорам. И хотя ряд нынешних и бывших армянских чиновников считают, что в последнее время на треке Баку-Ереван был достигнут определенный прогресс, они же сходятся во мнении, что Дональд Трамп непредсказуем. В частности, они опасаются ослабления внимания США к армяно-азербайджанскому мирному диалогу и одновременно более жесткой линии в отношении Ирана, который, по их мнению, играет на Южном Кавказе конструктивную роль.
Арег Кочинян, бывший сотрудник Службы безопасности Армении, а ныне руководитель аналитического центра в Ереване, предупредил:
«Плохие парни в других регионах внезапно могут оказаться не такими уж плохими в этом регионе». И добавил, что давление США на Иран «создает вероятность того, что в регионе возникнет вакуум стабилизирующей силы».