Русские и иранцы бегут из Сирии так, как американцы из Афганистана

Хруст режима Асада остался в прошлом. Теперь это уже не хруст, а самое что ни на есть стремительное обрушение. Прекрасно помню, как несколько лет назад в Москве и Тегеране иронизировали над падением проамериканского режима в Кабуле и спешном выводе американских военнослужащих. Теперь российским и иранским властям предстоит в полной мере прочувствовать на собственном опыте, что такое успешный блицкриг противника.

Россияне в спешном порядке начали эвакуацию своей базы в Хмеймиме. Все накопленные там с 2015 года запасы вывезти, конечно, не получится, но хотя бы самые дорогие виды вооружения спасти удастся. Иранцы тоже начали эвакуацию своего персонала, но у них ситуация хуже - в Сирии они забазировали запасов гораздо больше.