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Асад, скорее всего, мертв. А его брат собирается бежать
Новость дня
Асад, скорее всего, мертв. А его брат собирается бежать

Русские и иранцы бегут из Сирии так, как американцы из Афганистана

о развитии ситуации; все еще актуально
Дмитрий Рой, автор haqqin.az
04:34 9450

Хруст режима Асада остался в прошлом. Теперь это уже не хруст, а самое что ни на есть стремительное обрушение. Прекрасно помню, как несколько лет назад в Москве и Тегеране иронизировали над падением проамериканского режима в Кабуле и спешном выводе американских военнослужащих. Теперь российским и иранским властям предстоит в полной мере прочувствовать на собственном опыте, что такое успешный блицкриг противника.

Россияне в спешном порядке начали эвакуацию своей базы в Хмеймиме. Все накопленные там с 2015 года запасы вывезти, конечно, не получится, но хотя бы самые дорогие виды вооружения спасти удастся. Иранцы тоже начали эвакуацию своего персонала, но у них ситуация хуже - в Сирии они забазировали запасов гораздо больше.

И так выглядит финал всей российской политики в Сирии

Сдана Дараа, что означает, что дорога на Дамаск открыта. А части правительственных войск, в том числе 5-го армейского корпуса, формировавшегося и содержавшегося на российские деньги, в массовом порядке переходят на сторону боевиков и оппозиции Асаду.

По мнению наблюдателей, следующие 72 часа могут стать последними для сирийского режима. И трудно даже предположить, что можно сделать для его сохранения. Отряды иракской проиранской шиитской милиции попытались прийти на помощь, но попали в засаду и были захвачены в плен. «Хезболла» осталась верна своей тактике – не являться на поле боя. Иранцы и россияне эвакуируются. Так выглядит серьезнейшее поражение «Оси сопротивления».

И так выглядит финал всей российской политики в Сирии. Впрочем, когда покупаешь лояльность всяких отбросов, совершенно не пользующихся поддержкой населения, и более того – не стремившихся ею заручиться, а сирийский режим как раз из этого числа, трудно ожидать другого результата.

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