Иран погас

Результаты правления аятолл и стражей исламской революции никого никогда не вводили в заблуждение, но иногда они высвечиваются особенно ярко. Впрочем, в этом случае речь идет не о яркости, а, наоборот, о темноте. Падение температуры – о ужас, оказывается, зимой температура опускается! – привело к чрезвычайной ситуации в энергетике. Иран, страна, обладающая огромными запасами природного газа и нефти, оказался перед лицом дефицита топлива, спрос на которое ввиду холодов, естественно, вырос.

Дефицит газа для бытовых нужд населения и для промышленности сейчас оценивается в 350 миллионов кубометров в день. Властям пришлось решать задачу, кому обрезать поставки: электростанциям или частным потребителям, использующим газ для обогрева и приготовления пищи. Сейчас почти 90 процентов жилищ в Иране используют именно газ. Когда-то это считалось огромным достижением, но сейчас это обернулось большой проблемой. Рисковать еще большим недовольством иранцев начальство не решилось, поэтому обрубило подачу газа на 17 электростанций, на остальные она была ограничена. Государственная энергетическая компания Tavanir предупредила промышленные компании, что отключения электроэнергии могут длиться долго, до нескольких недель. Это может уронить производство в Иране на 30-50 процентов, причинив колоссальные убытки. Отключения электроэнергии в жилых домах на несколько часов в день начались еще в ноябре, но теперь они происходят чаще, бессистемно и на большее время. На минувшей неделе, пишет The New York Times, на два дня закрывались из-за отсутствия электричества школы, университеты, банки и правительственные учреждения во всех, кроме трех из 31, провинциях Ирана. Всем школам и высшим учебным заведениям объявлено о переходе в онлайн-режим. Правительственные учреждения будут работать до 14:00. Экономия!