Евролидеры поднатужились, но Украине не помогли

Попытка президента Франции Эммануэля Макрона на мини-саммите, срочно собранном в Париже по итогам разочаровавшей европейцев Мюнхенской конференции по безопасности, противопоставить консолидированную европейскую позицию напористому блицкригу Трампа по украинскому урегулированию пока не принесла результатов. Впрочем, как заметил польский премьер Дональд Туск, от таких встреч немедленного результата ожидать и не следует, это всего лишь предварительное обсуждение. В Париже собрались лидеры Германии, Италии, Испании, Польши, Дании и даже Великобритании, которая вышла из Европейского союза пять лет назад, а также глава Еврокомиссии и генсек НАТО. Вряд ли эта группа могла говорить от лица всего ЕС.

Не было «диссидентов» в лице венгерского премьера Виктора Орбана и словацкого премьера Роберта Фицо из Словакии, которые могли быть заподозрены в излишних симпатиях к Москве. Остались недовольны граничащие с Россией и Украиной малые восточноевропейские страны, притом что большинство из них являются самыми решительными сторонниками Украины. Судя по заявлениям лидеров, ставки высоки. Как выразилась глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, «безопасность Европы находится на поворотном этапе. Это касается Украины, но это также касается и нас. Нам нужно усиление обороны». Впрочем, пока разговоры о повышении военных расходов до 3% ВВП остаются лишь разговорами, не говоря о 5%, на что настоятельно намекают из Вашингтона. Как минимум 8 стран НАТО еще не достигли рубежа в 2%. По Украине, впрочем, кроме общих слов солидарности и выражения намерения продолжать поддержку далее, тоже ничего конкретного не решили. Родилась идея создать некий новый фонд солидарности и поддержки Украины, наполнение которого будет добровольным. Тут нет ничего кардинально нового: уже в прошлом году отдельные страны Евросоюза и НАТО выделяли свои пакеты военной помощи Украине на основе национальных решений. В то же время рано или поздно дискуссии о том, чем наполнять этот фонд, могут вновь упереться в вопрос о конфискации российских суверенных активов, замороженных на Западе на сумму примерно в 300 миллиардов долларов, подавляющая часть которых находится как раз в Европе.

Главным вопросом обсуждения на мини-саммите накануне называли вопрос отправки на Украину европейских миротворцев. В прессе циркулировали слухи о том, что размер корпуса может составить 25— 30 тысяч человек. До парижского саммита разве что только британский премьер Кир Стармер решительно заявил, что Британия не только готова, но и хочет отправить свои войска на Украину. Впрочем, после парижского совещания решимости у него поубавилось, он уже сделал важную оговорку о том, что такой миротворческий корпус все равно потребует гарантий безопасности от США. При том что США ни отправлять свои войска, ни предоставлять какие-либо гарантии пока не готовы, а хотят, чтобы Европа занималась Украиной в одиночку, если ей так приспичило. Со своей стороны французский президент Макрон назвал более конкретную цифру численности войск, которые Франция готова отправить на Украину — 10000. Однако при этом он оговорился, что эти войска не должны быть направлены непосредственно на линию фронта, а будут размещены где-то в тылу. Спрашивается, с какой целью? Германский канцлер Шольц категорически высказался против даже обсуждения темы отправки миротворцев, поскольку ситуация к этому пока никак не располагает. Против отправки своих военных высказались Польша, Дания и Испания.