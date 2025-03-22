NGAD – мыльный пузырь, который выдают за истребитель

Дональд Трамп порадовал соотечественников и напугал врагов сообщением о том, что компания Boeing приступит к разработке и производству истребителя шестого поколения, который еще и получит название F-47, как нынешний президент – сорок седьмой. И глава Белого дома, и министр обороны Пит Хегсет, и начальник штаба ВВС генерал Дэвид Аллвин расписали удивительные достоинства самолета. При ближайшем рассмотрении все выглядит не так радужно. Разговоры о программе по созданию истребителей шестого поколения, известной как NGAD (Next Generation Air Dominance, «Превосходство в воздухе нового поколения») ведутся уже давно. Еще в 2018 году для Конгресса США были произведены подсчеты, которые показали, что один самолет по программе NGAD может стоить до 300 миллионов долларов. В 2024 году ВВС США программа была приостановлена, чтобы изучить ее целесообразность, отложить или вообще отменить. Генерал Аллвин, кстати, тогда был одним из тех, кто продвигал такое решение.

Интересно, что при Байдене задумывались над тем, как сократить, возможно, ненужные расходы на многомиллиардный проект, а при Трампе, который сокращает госрасходы на всем, чем можно и нельзя, к NGAD вернулись. В конкурсе за проект участвовали две компании из трех американских производителей военной авиатехники. Northrop Grumman не стала бороться за «жирный» проект, предпочтя сосредоточиться на производстве бомбардировщика-невидимки B-21 Raider. Lockheed Martin подала заявку, именно она два десятка лет производила F-22 Raptor, на смену которому должен прийти NGAD. Но компания по горло загружена производством и обслуживанием F-35 и разработкой палубного истребителя шестого поколения для ВМФ. К тому же, если сосредоточить все проекты предыдущего, пятого поколения, и будущего, шестого, у одной компании, можно окончательно утратить конкуренцию между производителями. Поэтому, на самом деле, альтернативы не было, программа NGAD должна была перейти к Boeing. Но тут возникают другие проблемы. С 2014 года Boeing понес большие финансовые потери – больше 18 миллиардов долларов на военных и космических программах, в одном 2024 году – пять миллиардов, это если даже не касаться гражданского авиастроения. Кстати, в надежде на то, что компании достанется проект NGAD, там потратили почти два миллиарда на строительство гигантского промышленного комплекса площадью больше ста квадратных километров в Сент-Луисе, штат Миссури, как раз под производство нового самолета. Если бы конкурс был проигран, это был бы сильнейший удар.

У компании нет собственного опыта создания истребителей: производство F-15EX досталось от McDonnell Douglas после слияния компаний в 1997 году. Совсем не очевидно, что силы и умения инженерного состава будет достаточно для развития и доведения до ума перспективной разработки машины шестого поколения, хотя Boeing и набирает персонал в соответствующие подразделения. И нет, то, что продемонстрировали Трампу, не является законченным проектом, это лишь концепт-модели, нет ни окончательного дизайна, ни ясности с производителем двигателя. Очевидно лишь, что это пилотируемая машина, что само по себе является определенным недостатком. Илон Маск, во всяком случае, выступал с критикой разработки пилотируемых истребителей, считая, что они отжили свой век и должны уступить беспилотным моделям, где не нужно думать о системах жизнеобеспечения человека и ограничивать нагрузки ввиду их опасного воздействия на организм. В отличие от его диковатых представлений о государственном управлении, в техническом отношении Маск действительно авторитет, тут бы к нему нужно было прислушаться. А Трампу все понравилось. Тем более, что ему пообещали, что новый самолет встанет на крыло уже в его президентство, что крайне мало похоже на правду. И он тут же убил маркетинговые перспективы F-47, заявив, что иностранным заказчикам его будут продавать (хотя, напомним, продавать совсем нечего и не факт, что будет) в ослабленном варианте, чтобы не передавать чувствительные технологии.