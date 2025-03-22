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NGAD – мыльный пузырь, который выдают за истребитель

новый поворот
Фарид Исаев, автор haqqin.az
02:39 7003

Дональд Трамп порадовал соотечественников и напугал врагов сообщением о том, что компания Boeing приступит к разработке и производству истребителя шестого поколения, который еще и получит название F-47, как нынешний президент – сорок седьмой.

И глава Белого дома, и министр обороны Пит Хегсет, и начальник штаба ВВС генерал Дэвид Аллвин расписали удивительные достоинства самолета. При ближайшем рассмотрении все выглядит не так радужно.

Разговоры о программе по созданию истребителей шестого поколения, известной как NGAD (Next Generation Air Dominance, «Превосходство в воздухе нового поколения») ведутся уже давно. Еще в 2018 году для Конгресса США были произведены подсчеты, которые показали, что один самолет по программе NGAD может стоить до 300 миллионов долларов. В 2024 году ВВС США программа была приостановлена, чтобы изучить ее целесообразность, отложить или вообще отменить. Генерал Аллвин, кстати, тогда был одним из тех, кто продвигал такое решение.

Разговоры о программе по созданию истребителей шестого поколения, известной как NGAD (Next Generation Air Dominance, «Превосходство в воздухе нового поколения») ведутся уже давно

Интересно, что при Байдене задумывались над тем, как сократить, возможно, ненужные расходы на многомиллиардный проект, а при Трампе, который сокращает госрасходы на всем, чем можно и нельзя, к NGAD вернулись.

В конкурсе за проект участвовали две компании из трех американских производителей военной авиатехники. Northrop Grumman не стала бороться за «жирный» проект, предпочтя сосредоточиться на производстве бомбардировщика-невидимки B-21 Raider. Lockheed Martin подала заявку, именно она два десятка лет производила F-22 Raptor, на смену которому должен прийти NGAD. Но компания по горло загружена производством и обслуживанием F-35 и разработкой палубного истребителя шестого поколения для ВМФ. К тому же, если сосредоточить все проекты предыдущего, пятого поколения, и будущего, шестого, у одной компании, можно окончательно утратить конкуренцию между производителями. Поэтому, на самом деле, альтернативы не было, программа NGAD должна была перейти к Boeing.

Но тут возникают другие проблемы. С 2014 года Boeing понес большие финансовые потери – больше 18 миллиардов долларов на военных и космических программах, в одном 2024 году – пять миллиардов, это если даже не касаться гражданского авиастроения. Кстати, в надежде на то, что компании достанется проект NGAD, там потратили почти два миллиарда на строительство гигантского промышленного комплекса площадью больше ста квадратных километров в Сент-Луисе, штат Миссури, как раз под производство нового самолета. Если бы конкурс был проигран, это был бы сильнейший удар.

С 2014 года Boeing понес большие финансовые потери – больше 18 миллиардов долларов на военных и космических программах, в одном 2024 году – пять миллиардов, это если даже не касаться гражданского авиастроения

У компании нет собственного опыта создания истребителей: производство F-15EX досталось от McDonnell Douglas после слияния компаний в 1997 году. Совсем не очевидно, что силы и умения инженерного состава будет достаточно для развития и доведения до ума перспективной разработки машины шестого поколения, хотя Boeing и набирает персонал в соответствующие подразделения. И нет, то, что продемонстрировали Трампу, не является законченным проектом, это лишь концепт-модели, нет ни окончательного дизайна, ни ясности с производителем двигателя. Очевидно лишь, что это пилотируемая машина, что само по себе является определенным недостатком.

Илон Маск, во всяком случае, выступал с критикой разработки пилотируемых истребителей, считая, что они отжили свой век и должны уступить беспилотным моделям, где не нужно думать о системах жизнеобеспечения человека и ограничивать нагрузки ввиду их опасного воздействия на организм. В отличие от его диковатых представлений о государственном управлении, в техническом отношении Маск действительно авторитет, тут бы к нему нужно было прислушаться.

А Трампу все понравилось. Тем более, что ему пообещали, что новый самолет встанет на крыло уже в его президентство, что крайне мало похоже на правду. И он тут же убил маркетинговые перспективы F-47, заявив, что иностранным заказчикам его будут продавать (хотя, напомним, продавать совсем нечего и не факт, что будет) в ослабленном варианте, чтобы не передавать чувствительные технологии.

Илон Маск, во всяком случае, выступал с критикой разработки пилотируемых истребителей, считая, что они отжили свой век и должны уступить беспилотным моделям, где не нужно думать о системах жизнеобеспечения человека и ограничивать нагрузки ввиду их опасного воздействия на организм

F-22 по этой причине вообще не продавали никому, но тогда Штаты еще были в статусе союзника, который берет военные проблемы западных партнеров на себя: в нужный момент Raptor прилетит и поможет. В новом же мире, где США предоставляют всем барахтаться за свой счет, смысл покупки «ослабленной» американской техники исчезает вовсе, тем более свеж пример отключения программной поддержки для F-16, переданных Украине.

Но у президента есть теперь в фантазиях свой волшебный боевой самолет. Аж шестого поколения! Остальное – не нужные ему досадные детали.

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