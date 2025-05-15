У азербайджанцев проблемы в южных регионах России…

В России продолжается волна масштабных рейдов против мигрантов. Сотрудники правоохранительных органов задерживают иностранных граждан на рынках, стройплощадках, в метро, на улицах и даже на частных мероприятиях, включая свадебные торжества. 14 мая такие рейды прошли в Екатеринбурге, Саратове, Воронеже, Тюмени и других городах с высокой долей мигрантского населения, включая граждан Азербайджана. Сотни человек были задержаны, а тех, чьи документы оказались не в порядке, направили в центры временного содержания для последующей депортации. Обладателей российского гражданства доставляют в военкоматы для постановки на воинский учет и, при необходимости, отправляют на службу в армию, включая участие в боевых действиях на территории Украины.

Одновременно вступают в силу новые правила, затрудняющие въезд мигрантов в Россию. Теперь граждане стран с безвизовым режимом обязаны предъявить на границе QR-код, оформляемый не позднее чем за три дня до прибытия. Эта мера дополняется значительным ужесточением правил трудоустройства в ряде регионов страны. Так, власти южных субъектов Федерации — Краснодарского, Волгоградского и Ростовского регионов — ввели жесткие ограничения на выдачу иностранцам трудовых патентов. В Ростовской области временно исполняющий обязанности губернатора Юрий Слюсарь подписал указ, запрещающий мигрантам трудиться по патенту в металлургии и фитнес-индустрии. По словам властей, подписанный в апреле документ направлен на «обеспечение приоритетного трудоустройства граждан России». При этом обоснование выбора конкретных отраслей представлено не было. Аналогичные меры ранее были приняты в Волгоградской области, где с марта мигрантам запрещено работать в сфере образования, здравоохранения, пассажирских перевозок, торговли, общественного питания, курьерской доставки, а также в охотничьей отрасли. Чиновники мотивировали запрет «необходимостью сбалансировать региональный рынок труда» и «повысить конкурентоспособность местных соискателей».

Наиболее жесткий режим установлен в Краснодарском крае, который с 2025 года полностью запрещает трудоустройство мигрантов по патенту во всех отраслях экономики. Единственным исключением до 1 июля остается строительная сфера. После чего и может оказаться закрытой для иностранной рабочей силы. По утверждению местных властей, меры призваны «поддерживать оптимальный баланс трудовых ресурсов» и «обеспечивать первоочередное трудоустройство граждан РФ». Патент, напомним, — это основной механизм легального трудоустройства для граждан стран с безвизовым режимом, который выдается на определенный регион и вид деятельности. Без патента иностранцу запрещено трудоустраиваться, а работодателю грозят штрафы и возможная приостановка деятельности. Исключение составляют граждане государств Евразийского экономического союза — Беларуси, Казахстана, Армении и Кыргызстана, которым патент не требуется. Также без патента можно работать на временно оккупированных территориях Украины - соответствующий указ президента Владимира Путина был продлен в марте 2025 года. Таким образом, для граждан Азербайджана, не входящего в ЕАЭС, получение патента на работу в южных регионах России становится все более ограниченным, в большинстве случаев он будет выдаваться исключительно для работы в строительстве.

Кроме того, еще в начале года российские власти дали нелегальным мигрантам срок до 30 апреля 2025 года на урегулирование своего правового статуса или выезд из страны. После этой даты предполагалось, что нарушители будут включены в специальный реестр, ограничивающий их право на труд, бракосочетание, получение медицинских и социальных услуг. Однако в апреле президент Путин продлил этот срок до 10 сентября, предоставив тем самым более 700 тысячам нелегальных мигрантов дополнительное время для оформления документов. Несмотря на это, масштабные рейды и депортации продолжаются. По данным российских СМИ, ограничения на труд мигрантов уже введены почти в 50 регионах страны. Основной удар пришелся на трудовых мигрантов из Узбекистана и Таджикистана. В этой ситуации даже обладатели действующих патентов оказываются в затруднительном положении, поскольку они не могут работать в регионе проживания и не имеют возможности легально переехать в другой субъект Федерации. Что фактически ставит их перед выбором: либо нарушать закон, либо покинуть страну. Между тем, на складах, стройках и овощебазах не прекращаются полицейские проверки и задержания как самих мигрантов, так и посредников, помогающих им обходить законодательные барьеры. Особенно часто подобные мероприятия проходят в Краснодарском крае.

Государственная кампания против мигрантов в России приобретает все более агрессивный характер. Лицом этой политики считается глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, регулярно реагирующий на жалобы граждан в социальных сетях, включая бытовые конфликты и межнациональные инциденты с участием детей. Как отмечает правозащитница Стефания Кулаева из Антидискриминационного центра «Мемориал», государственная реакция часто бывает непропорциональной. «Например, кыргызский ребенок поссорился в школе с русским, - говорит Кулаева. - Родители в конфликте, после чего следует обращение к Бастрыкину. И он лично начинает разбирательство. Это уровень главы федерального ведомства». Социолог и историк Дмитрий Дубровский считает, что ужесточение контроля над миграцией не имеет под собой ни экономической, ни мобилизационной логики. По его мнению, речь идет о процессе секьюритизации — переводе миграционной политики из гражданской плоскости в зону компетенции силовых структур. «Когда-то этим занималась Федеральная миграционная служба, - напомнил Дубровский. - После ее расформирования функции передали МВД, и миграция окончательно стала предметом полицейского контроля. Ну а после трагедии в «Крокусе» мигранты воспринимаются уже, как перманентная угроза».