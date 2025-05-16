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Бойкот Азербайджана и Турции: под удар попала даже киноиндустрия

Фархад Мамедов, автор haqqin.az
16 мая 2025, 21:50 5715

Бойкот Азербайджана и Турции, развернувшийся в Индии, стремительно набирает обороты и приобретает явно истеричный характер. Под волну протестов попала даже киноиндустрия — звучат призывы прекратить съемки индийских фильмов в этих странах.

Поводом для эскалации стал недавний вооруженный конфликт между Индией и Пакистаном в Кашмире. Индия начала операцию «Синдур» в ответ на атаку на свои позиции, после чего Пакистан нанес удары по индийским военным объектам, включая позиции вдоль линии контроля. Столкновения длились два дня и завершились при посредничестве США, благодаря которому стороны договорились о прекращении огня.

Азербайджан и Турция поддержали Пакистан в его недавнем вооруженном конфликте с Индией

Как и ожидалось, Баку и Анкара выразили поддержку Пакистану — своему союзнику. Сообщается, что Турция отправила военную помощь Исламабаду еще до начала конфликта. Эти заявления вызвали волну протестов в Индии, где началась кампания против Азербайджана и Турции. Вначале индийцев призвали отказаться от поездок в эти страны. Вслед за этим крупные туроператоры приостановили продажу туров, а большинство туристов отменили свои бронирования.

По данным туристического портала от 14 мая 2025 года, спрос на билеты в Азербайджан и Турцию снизился на 60 процентов, а количество отмен выросло на 250 процентов за неделю. Аналогичные тенденции подтверждают и другие сервисы: например, в направлении Турции отменено 22 процента бронирований, а в Азербайджан — 30 процентов. А сайты вроде Ixigo и Pickyourtrail и вовсе прекратили прием новых заказов по этим направлениям.

15 мая в Дели прошла национальная конференция Конфедерации индийских торговцев (CAIT), на которой было предложено полностью прекратить торговые отношения с Азербайджаном и Турцией. 125 ведущих торговых компаний Индии поддержали это решение единогласно.

Теперь индийцев в знак бойкота призывают отказаться от поездок в Азербайджан и Турцию

Кроме того, бизнес-сообщество обратилось к индийской киноиндустрии с просьбой прекратить съемки фильмов в Турции и Азербайджане, пригрозив общественным бойкотом в случае игнорирования. Было также решено, что ни одна крупная компания не будет снимать рекламные ролики своей продукции в этих странах.

Следует отметить, что в последние годы Азербайджан стал популярным направлением среди индийских туристов. Здесь также снимались сцены болливудских фильмов и музыкальных клипов, а звезды эстрады активно делились в соцсетях кадрами с азербайджанских курортов.

В ответ на происходящее Индия также расторгла контракт с турецкой компанией Çelebi Hava Servisi, контролировавшей 70 процентов наземного обслуживания в аэропорту Мумбаи. Решение было принято Бюро гражданской авиационной безопасности Индии (BCAS), которое назвало прекращение сотрудничества мерой, «принятой в интересах национальной безопасности». Лидер оппозиционной партии «Шив Сена» Мурджи Пател заявил в парламенте, что Турция, оказывающая поддержку Пакистану, не должна зарабатывать в Индии. До этого было также прекращено вещание телеканала TRT World на территории страны.

В последние годы Азербайджан стал популярным направлением среди индийских туристов. Здесь снимались сцены болливудских фильмов и музыкальных клипов

Очевидно, что развернувшаяся кампания не изменит стратегического курса Анкары и Баку. Союз Турции, Азербайджана и Пакистана, сформировавшийся за последние годы, базируется на прочных геополитических интересах.

Хотя бойкот со стороны Индии может нанести определенный экономический ущерб Турции и Азербайджану, он несопоставим с ценностью стратегических союзов. В частности, для Азербайджана разрыв экономических связей с Индией вряд ли станет критичным - в 2024 году товарооборот между странами составил 957 миллионов долларов, из которых 734 миллиона пришлось на азербайджанский экспорт — преимущественно нефть и нефтепродукты (более 99 процентов).

Азербайджан обойдется без индийского риса

Импорт из Индии в Азербайджан составил всего 223 миллиона долларов, и значительная его часть пришлась на рис, доля которого в общем импорте — лишь 1 процент. Даже если Индия полностью откажется от закупок азербайджанской нефти, Баку сможет легко найти альтернативных покупателей – как известно, этот товар высоко ликвиден на международном рынке.

В то же время сам бойкот может ударить по индийским поставщикам — например, если они лишатся азербайджанского рынка, их место оперативно займут пакистанские компании.

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